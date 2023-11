Droga alle porte di Roma, maxi sequestro a Palombara Sabina: rinvenuti 19 kg di marijuana

I Carabinieri della Compagnia di Monterotondo hanno arrestato un 40enne italiano nella zona di Palombara Sabina, in provincia di Roma, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e soprattutto mercato della droga in tutta l’area provinciale romana.

Maxi sequestro di droga in provincia di Roma: rinvenuti 19 kg di marijuana a Palombara Sabina

I fatti risalgono alla mattina del 23 novembre, quando i militari, insospettiti dai movimenti sospetti nei terreni circostanti l’abitazione dell’uomo, hanno eseguito una perquisizione domiciliare. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto un magazzino adibito ad essiccatoio, dove la marijuana era accumulata in grandi quantità in attesa della fase di imballaggio e smercio. Nello specifico, sono stati trovati 19 kg della sostanza già pronti per essere immessi sul mercato illegale, con un potenziale introito stimato di oltre 90.000 euro.

Il sequestro della droga da parte dei Carabinieri

La droga e il materiale per il confezionamento sono stati sequestrati. L’uomo è stato accompagnato presso le aule del Tribunale di Tivoli, che ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui la misura dell’obbligo di firma in caserma. L’operazione rientra nell’ambito dei servizi di contrasto al traffico di stupefacenti condotti dai Carabinieri del Comando Compagnia di Monterotondo, che hanno già portato al sequestro di oltre 200 kg di marijuana nel corso del 2023.

Stroncato mercato delle sostanze stupefacenti tra Paolombara Sabina e Roma

Il Comandante della Compagnia, ha dichiarato: “L’arresto di questo 40enne è un importante risultato per le nostre attività di contrasto al traffico di stupefacenti. Continueremo a perseguire con fermezza chi si dedica a questo tipo di attività illecita, che danneggia la salute dei cittadini e alimenta la criminalità organizzata.” Sugli esiti giudiziari del pusher catturato, bisognerà aspettare nei prossimi giorni. L’operazione comunque evidenzia il blocco del traffico di stupefacenti tra la Capitale d’Italia e la sua provincia.