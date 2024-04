Droga e violenza s’intrecciano a Montalto di Castro: arrestato un uomo per tentato omicidio

Tanto omicidio nel Comune di Montalto di Castro, in Provincia di Viterbo: dietro la vicenda l’ombra dello spaccio di droga.

E’ finito in manette un uomo di trentotto anni a Montalto di Castro, Comune situato nella Provincia di Viterbo. Il soggetto sarebbe indagato per un tentato omicidio, che vedrebbe come sfondo una disputa sul mercato della droga sulle coste della provincia viterbese. Vittima della vicenda un uomo di 47 anni, ricoverato in condizioni disperate presso un ospedale alle porte di Viterbo per numerose ferite d’arma bianca sul corpo.

Disputa di droga a Montalto di Castro: arrestato un uomo

La regolazione di conti in strada non sarebbe nuova nella zona della Provincia di Viterbo, in un fatto questa volta accaduto nel territorio di Montalto di Castro. A finire in manette, grazie alle indagini dei Carabinieri, in uomo di trentotto anni e originario della Tunisia: il soggetto è risultato senza fissa dimora e irregolare sul territorio italiano, oltre a essere indiziato per un tentato omicidio nel nostro Paese.

Il tentato omicidio a Montalto di Castro

Il 38enne avrebbe aggredito la vittima lo scorso febbraio, probabilmente con l’obiettivo di ucciderlo. La disputa tra i due uomini sarebbe nata per il mercato della droga, in un fenomeno sempre più diffuso nella località di Montalto di Castro. Il 38enne sarebbe legato a un gruppo di pusher magrebini attivi in questa zona della pusher, con gli spacciatori nordafricani che sarebbero specializzati nella vendita di cocaina ed eroina.

L’arresto del presunto killer

L’uomo, una volta catturato dai Carabinieri, è stato portato presso il carcere di Borgata Aurelia a Civitavecchia. Si attende il momento dell’interrogatorio, che potrebbe aprire a nuove verità inerenti al giro dello spaccio della droga sulla costa di Viterbo e la sua Provincia.

Negli ultimi giorni, sempre i militari dell’Arma hanno eseguito ulteriori arresti per spaccio di droga nel territorio della Tuscia: in manette sono finiti diversi pusher molto giovani, tutti trovati in possesso di sostanze stupefacenti e con un articolata rete di mercato anche fuori il territorio di Viterbo.