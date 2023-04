Droga Express a Latina: il furgone ‘stupefacente’ per le consegne di cocaina

Latina. Due colleghi in loschi affari, in viaggio a bordo di un furgone con all’interno un secchio della spazzatura molto sospetto. Scoperchiato il vaso di Pandora, infatti, al suo interno è stata ritrovata della droga già suddivisa in panetti: cocaina. Il furgone, a quanto pare, era un pony express della droga che circolava per il territorio carico della sua merce.

Furgone stupefacente in giro per Latina

I controlli da parte dei carabinieri sul territorio non si fermano mai, perché devono tenere il passo con il continuo spaccio di stupefacenti cercando in tutti i modi di contrastarne il proliferare. In generale, si tratta però di pattugliamenti finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare riguardo ai reati contro il patrimonio. Numerose sono state le pattuglie impiegate giorno e notte per il controllo della circolazione stradale anche durante l’ultimo fine settimana. Nello specifico, nel pomeriggio del 30 marzo scorso, i Carabinieri della Stazione di Borgo Grappa Di Latina hanno tratto in arresto, in flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, due soggetti di 48 e 36 anni.

Beccati con la droga dentro il mezzo