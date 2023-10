Due località laziali tra le top 30 per il ponte di Ognissanti

Sono circa 6 milioni gli italiani che decideranno di avventurarsi per il ponte di Ognissanti. Piccoli momenti di relax prima delle festività natalizie, che vedono tra le mete privilegiate anche due capoluoghi laziali. Holidu, portale di prenotazione di case e appartamenti vacanza tra i più noti d’Europa, ha realizzato infatti una classifica delle top 30 destinazioni più amate dagli italiani per il ponte di Ognissanti 2023 e tra queste ci sono anche due città della Regione Lazio.

Ponte di Ognissanti: Roma tra le mete più gettonate dai visitatori

C’erano dubbi sul fatto che Roma fosse sul podio? Non solo è la prima destinazione italiana e laziale a piazzarsi nella classifica di Holidu, ma è addirittura in cima alla classifica, guadagnandosi il primo posto su 30 località in tutta Europa. Inoltre, rispetto all’anno precedente, guadagna punti in classifica. A seguire, piazzandosi al 22° posto, c’è poi Latina, meno gettonata ma altrettanto densa di proposte e attività culturali per tanti viaggiatori.

Le altre città italiane in classifica

Non solo Lazio, il ranking di Holidu contempla tante altre destinazioni, a portata di budget e in grado di soddisfare ogni esigenza di viaggio. Tra queste, figurano come alternative:

Lucca

Firenze

Milano

Napoli

Livigno

Bergamo

Torino

Alberobello

Como

Palermo

Venezia

Bologna

Empoli

Brescia

Bardolino

Ferrara

Catania

Peschiera del Garda

Prato

Assisi

Lecco

Pisa

Un capitolo a parte, poi, riguarda le mete in Europa. Secondo la classifica, le più gettonata sarebbero:

Barcellona

Londra

Dublino

Valencia

Madrid

Quando cade la ricorrenza?

Il giorno di Ognissanti si celebra il primo novembre, che quest’anno cadrà di mercoledì. Il 2 novembre, invece, si commemora la giornata defunti. Un periodo molto lungo, che viene anche rinominato come weekend del Ponte dei Morti.

Cosa fare al Ponte dei Morti?

Le idee per questo periodo dell’anno sono molteplici. Infatti, con un minimo d’intraprendenza, si possono programmare esplorazioni di grandi città italiane o europee, oppure optare per la scoperta di qualche paesino o borgo presente nello stivale.