È lei la donna più anziana del Lazio: quanti anni ha

Vita Italia è tra i 330 supercentenari italiani. Ha spento lo scorso 1° gennaio 110 candeline e a oggi è la seconda donna più anziana del Lazio, residente ad Aprilia. La sua storia dalla Prima guerra mondiale alle candeline appena soffiate.

Oltre 100 candeline sulla torta di Vita Italia Di Liberto, nonna ultracentenaria che lo scorso 1° gennaio ha festeggiato il compleanno. La sua vita scandita dai momenti storici più segnanti per il Paese, due guerre mondiali, il referendum del 2 giugno 1946 e l’Italia repubblicana, più il boom economico. Decenni di ricordi che ha celebrato insieme alla sua famiglia

La 2° nonna più anziana di Italia: auguri a Vita Italia, 110 anni il 1° gennaio

Tre figli, 9 nipoti e ben 15 pronipoti. C’erano tutti a festeggiare Vita Italia Di Liberto, ultracentenaria ospite Comunità alloggio residenziale per anziani Villa Sihem di Sihem Zrelli ad Aprilia. L’anziana ha festeggiato il 1° gennaio 110 anni, un’età di tutto rispetto, soprattutto considerati gli eventi a cui ha assistito durante il centenario italiano.

Nata il 1° gennaio 1914 a Tunisi, ma apriliana d’adozione, quando l’Italia entrò in guerra aveva appena 1 anno. Un’adolescenza vissuta a cavallo tra la Prima e la Seconda guerra mondiale. A 8 anni vide l’ascesa di Benito Mussolini, a 32 anni potè scegliere tra monarchia e Repubblica. Oggi è la seconda donna più anziana della Regione Lazio, dopo Antonia Manzi, originaria di Terracina: lei vanta 111 anni che, a febbraio 2023, diventeranno 112.

Trecentotrenta ultracentenari italiani: due sono nel Lazio

Sono oltre trecento i nonni over 100 italiani, per la precisione 330. Il primato spetta a Claudia Baccarini, 113 anni, residente a Faenza e nata il 13 ottobre 1910. Come decano invece c’è Michele Cicora, 110 anni (nacque il 15 settembre 1913) e vive oggi in Molise, a San Giuliano di Puglia. L’Italia è il Paese che vanta il maggior numero di ultracentenari: quelli rimasti in vita a oggi sono 26, 24 residenti in Italia e due, per la precisione donne, all’estero.