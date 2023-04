“Ecco come le borseggiatrici mi hanno rubato il cellulare”, ancora furti all’interno della Metro A

Storie di furti e violenze ormai sono quotidiane all’interno della Metro A di Roma, tra la disperazione di quei pendolari che vorrebbero spostarsi tra Battistini e Anagnina. Il ferro di cavallo rimane ancora il tratto tra la stazione Termini e la fermata di Ottaviano, puntualmente in balia di borseggiatrici che cercano facili refurtive tra la calca dei treni e quella presente sulle banchine. Oggi il racconto di una studentessa, che si è accorta del furto delle “mani leste” solamente una volta scesa dal treno.

La studentessa derubata sulla Metro A di Roma

Derubata nel giro di mezzo secondo. Questo è il racconto di una studentessa romana, che nei pressi della stazione Flaminio si è vista sfilare il cellulare in pochi istanti. Sul Messaggero racconta: “Avevo appena inviato un messaggio su WhatsApp al mio ragazzo, quando ho poggiato il telefono nella felpa per poter scendere più agevolmente dalla metro. Roba di qualche secondo e il mio telefono era già stato portato via, probabilmente da una borseggiatrice cui è bastato urtarmi per portarselo via. Chi mi ha derubata, era un esperto e sicuramente sapeva muoversi molto meticolosamente con le mani”.

Prosegue la studentessa: “Ero salita a Valle Aurelia con il telefono, quattro fermate dopo e non c’era già più. Nessuna dimenticanza o distrazione mia, come qualcuno sui social ha commentato. Purtroppo ho capito come neanche le tasche dei vestiti, e in questo caso la mia felpa, sono sicuri all’interno della Metro A. Mi meraviglio di chi vorrebbe farmi passare per una persona distratta, distogliendo il discorso dal vero problema: la presenza delle borseggiatrici sulle linee metropolitane romane e i loro continui furti che perseguono, anche magari ai passeggeri più attenti che possono capitare. Io sono semplicemente allibita, anche perché oggi non so più come viaggiare su questa linea: dal modo di tenere lo zaino, agli effetti personali, il telefono o addirittura il mio portafoglio. Tutto questo in una Capitale europea come Roma”.