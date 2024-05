Ecco dove si mangia una delle migliori carbonare a Roma secondo questa classifica

Alla scoperta della leggendaria pasta alla carbonara fatta in Italia: dalle sue origini alle new entry tra i migliori ristoranti dove gustarla a Roma.

Astenersi da questo articolo se non siete amanti della tradizione culinaria romana. Per i puristi della cucina tipica doc, stanchi di sentirsi rimpallare tra le osterie di Sora Lella e di Fortunata, c’è un altro nome da aggiungere alla lista tra i ristoranti migliori posti a Roma dove provare la carbonara. Anche le nomee più consolidate, così, possono essere stravolte dalle new entry, che in questo caso rispettano pur sempre la tradizione di uno dei piatti più amati e discussi della Capitale.

La prima Carbonara della storia italiana

Se ci dovessimo soffermare alla storiografia, la prima comparsa della Carbonara apparirebbe nel 1944 e in piena Seconda Guerra Mondiale. La leggenda narra che i soldati americani, nel mezzo degli scontri al confine con l’Abruzzo e il Molise, assaggiarono una pasta “cacio e ova” di chiara origine abruzzese. Il piatto gli venne offerto dai carbonari, ovvero quei lavoratori che operavano sugli Appennini laziali e abruzzesi per estrarre il carbone.

Al piatto di pasta, grasso animale e uova, gli americani decisero d’inserirci un alimento a loro molto familiare: la pancetta affumicata. Da qui nacque la prima carbonara, che prese proprio il nome per omaggiare la figura dei carbonai che gli offrì soccorso durante la guerra.

Dove si mangia la miglior carbonara secondo Gambero Rosso?

Si è autodefinito “Carbonara d’Oro”, per poi cambiare nome un paio di anni fa in “Carbonara super”. Forse il primo tentativo era troppo pretenzioso, soprattutto con chi concorre davvero il primato su questo piatto, ma di fatto il ristorante che si trova allo Sporting Club Ostiense può competere davvero con una delle migliori carbonare che troverete a Roma. Lontano dal Centro storico o dai pittoreschi quartieri dove tanti turisti rimangono abbindolati da millantati “piatti alla romana”, al civico 128 di via del Mare si respira (e si assaggia soprattutto!) la vera carbonara come si dovrebbe.

Il ristorante “Carbonara super”, al di là del cambio nome, esercita con continuità dal 1969, deliziando il palato degli sportivi che si esercitano tra campi da calcio e padel e rinfrancandoli dalle prove atletiche con forchettate generose di pasta, guanciale, pecorino e uova. Anche il menu non tradisce le aspettative, parola di Gambero rosso, una delle riviste culinarie più accreditate nel settore. Oltre alla carbonara, ci sono tanti altri piatti da vademecum della cucina romana, come gli involtini di manzo in umido o le animelle. Unica pecca? Non sono sempre presenti nel menu, il che però conferma che a Carbonara Super c’è una cura per le materie prime e per proporre ai commensali un’offerta sempre nuova, nel rispetto della tradizione ma anche della stagione in cui i clienti siedono ai loro tavoli.