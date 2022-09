Ecomostro di Torvaianica: ‘I gatti ora sono al sicuro, i lavori possono procedere’

quei gatti della colonia felina che non si trovavano più. Ora, però, i mici sono al sicuro: gli operai possono riprendere i lavori, questa volta si spera senza intoppi. Prima la “battaglia”, poi la vendita e l’acquisto all’asta da parte del Comune di Pomezia. E la decisione di demolire l’ex Hotel Biagio, meglio conosciuto come ‘ Ecomostro ‘, quella struttura in Piazza Ungheria mai completata e che deturpava da 15 anni l’immagine del litorale. Tutto sembrava pronto: le ruspe erano lì, gli operai anche. Eppure, a distanza di pochi giorni dal primo ‘mattone’ buttato giù i lavori si sono interrotti per perche non si trovavano più. Ora, però,: gli operai possono riprendere i lavori, questa volta si spera senza intoppi.

Al sicuro i gatti dell’Ecomostro

messi in sicurezza. Tutte le formalità amministrative che il Partito Ecologista Animalista (REA) aveva richiesto all’Ufficio Tutela Animali del Comune di Pomezia durante i vari incontri, sono state assolte. Così come sono stati ascoltati i suggerimenti per rendere più adeguata la struttura destinata ad accogliere i gatti prima del loro adattamento al nuovo ambiente. Il Comune di Pomezia, nonostante l’iniziale ritardo nella presa in carico del problema dello spostamento della colonia, ha dimostrato piena collaborazione con un atteggiamento di sensibilità e ascolto delle istanze, atteggiamento affatto scontato per REA che, intervenendo nei vari comuni italiani, conosce i limiti di molte amministrazioni. Un grande merito va riconosciuto alle volontarie che, con grande sacrificio, dedizione e rispetto delle leggi si sono occupate della cattura e ricollocazione dei gatti dopo gli accertamenti veterinari” – spiega in una nota il segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica. “Finalmente i gatti della colonia felina censita all’interno dell’ ecomostro di Torvaianica sono stati prelevati eTutte le formalità amministrative che il Partito Ecologista Animalista (REA) aveva richiesto all’Ufficio Tutela Animali del Comune di Pomezia durante i vari incontri, sono state assolte. Così come sono stati ascoltati i suggerimenti per rendere più adeguata la struttura destinata ad accogliere i gatti prima del loro adattamento al nuovo ambiente. Il Comune di Pomezia, nonostante l’iniziale ritardo nella presa in carico del problema dello spostamento della colonia, ha dimostrato piena collaborazione con un atteggiamento di sensibilità e ascolto delle istanze, atteggiamento affatto scontato per REA che, intervenendo nei vari comuni italiani, conosce i limiti di molte amministrazioni. Un grande merito va riconosciuto alle volontarie che, con grande sacrificio, dedizione e rispetto delle leggi si sono occupate della cattura e ricollocazione dei gatti dopo gli accertamenti veterinari” – spiega in una nota il segretario nazionale del partito Rivoluzione Ecologista Animalista, Gabriella Caramanica.

Tutti i gatti sono stati messi in salvo, anche quello che impaurito dai rumori della demolizione si era nascosto. E ora con i suoi ‘amici’ è pronto per essere adottato.

“Finalmente i lavori per la demolizione dell’ecomostro possono procedere senza ulteriori intralci o rallentamenti; un edificio simbolo di una gestione sciagurata del territorio e delle politiche urbanistiche si ridurrà in macerie aprendo l’orizzonte al mare e alle sue infinite opportunità. Confidiamo che il dialogo istaurato tra il Partito REA e il Comune possa mantenersi in futuro nel rispetto dell’ambiente e di tutti gli esseri viventi che abitano il territorio di Pomezia” – ha concluso Caramanica.

I gatti ci sono, le ruspe, che sono state aggiustate dopo qualche intoppo, pure. E ora bisogna solo mettersi al lavoro per demolire la struttura. E dare alla Piazza un nuovo volto.