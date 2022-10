Edoardo Giannini muore a 23 anni in Tangenziale: indagate tre persone

Edoardo Giannini è morto all’età di 23 anni per un incidente in Tangenziale il 24 luglio del 2019. Adesso la svolta nel caso: tre persone sono indagate. Il giovane si schiantò contro un guardrail. Per il pubblico ministero Antonella Nespola, però, il guardrail contro il quale il ragazzo si è schiantato e ha perso la vita, era deformato e non è mai stato sostituito.

L’incidente e la morte di Edoardo Giannini

Il 23enne Edoardo Giannini è morto il 24 luglio 2019. Stava percorrendo la Tangenziale Est sulla sua moto, una Suzuky Burgman, in direzione Stadio Olimpico. Improvvisamente, poco prima dell’uscita per viale Somalia, ha perso il controllo del mezzo, forse a causa dell’asfalto dissestato, ed è stato sbalzato via dalla moto. Inutili i soccorsi. Edoardo non ce l’ha fatta ed è morto dopo circa 3 ore dallo schianto.

“Nonostante la sua giovane età era un guidatore esperto ed è difficile pensare ad una distrazione. Ora confidiamo nelle indagini della magistratura”, dissero i genitori all’epoca dei fatti. E adesso arriva la svolta, a distanza di 3 anni.

La svolta nel caso Giannini: tre indagati

Tre persone sono indagate per la morte del giovane romano. Per il pubblico ministero Antonella Nespola infatti non avrebbero sostituito il guardrail deformato, contro il quale il ragazzo si è schiantato.

A finire nel registro degli indagati due dirigenti del Comune di Roma, responsabili della manutenzione stradale nel tratto in cui si è verificato il sinistro. Ci sarebbe anche un terzo nome, ovvero, quello del responsabile della ditta vincitrice dell’appalto che si sarebbe dovuta occupare dei lavori di manutenzione.

Indagini in corso

Le indagini proseguono e restano da accertare le dinamiche dell’incidente attraverso una perizia. Dubbi sulla causa dello sbandamento: secondo una prima ricostruzione potrebbe essere stata una buca presente in quel tratto stradale che potrebbe aver fatto sbandare Edoardo Giannini. Secondo il Pubblico Ministero il 23enne non avrebbe sbattuto la testa se il guardrail fosse stato sostituito.