Elefante in giro per la città, stupore tra i passanti: il video fa il giro del web

“Aiuto, c’è un elefante che gira per la città”. Non è un racconto di fantasia, ma la scena accaduta realmente in una cittadina del Sud Italia, dove un grosso pachiderma è fuggito da un recinto e ha deciso, con grande tranquillità, di girare per strada. L’animale, seppur palesemente abituato alla presenza umana e quindi non mostrandosi minaccioso, ha ugualmente intimorito i numerosi passanti, che anche dalla spiaggia hanno potuto vedere la passeggiata di questo immenso essere grigio.

L’elefante che gira per la città del Sud Italia

L’episodio è avvenuto ieri pomeriggio ad Amantea, nota località balneare del Mezzogiorno nella provincia di Cosenza. Secondo le testimonianze dei cittadini, il pachiderma avrebbe trovato il modo di fuggire dal circo dov’era recluso. Uscito dalla propria gabbia, prima si sarebbe diretto verso il mare e successivamente avrebbe deciso di camminare verso l’area commerciale della cittadina.

Il grosso pachiderma in giro per Amantea

L’animale non ha mai mostrato ostilità verso le persone. Tutt’altro, tanto da camminare agevolmente ai bordi della strada e soprattutto aggirarsi, senza particolari problemi, per i centri abitati della zona. Certo, non capita tutti i giorni che un elefante compaia fuori dal portone di casa, ma ugualmente i bambini che lo hanno visto hanno accolto con grande piacere la simpatica sgambettata dell’animale nella zona di Amantea.

I commenti del web per l’animale in città

Tutti scherzano con la presenza dell’elefante per le strade del Comune nella provincia di Cosenza. Come naturale che avvenga in queste faccende, più di qualche persona ha anche lanciato un appello per far liberare l’animale dal circo e soprattutto proibire in Italia i circhi che lavorano con gli animali.

Chi scherza sulla vicenda, invece, scrive: “Ecco dov’è finito, l’avevo parcheggiato in doppia fila a Pizzo…”. Oppure, per chi gioca sul caldo torrido, si arriva a twittare: “Con questo caldo sono già arrivati gli elefanti??”.