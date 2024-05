Eleonora Bolzan, l’influencer morta di leucemia: raccontò la sua malattia sui social

E’ morta in queste ore Eleonora Bolzan: l’influencer racconto la sua malattia, la leucemia, attraverso i social network.

E’ morta in queste ore Eleonora Bolzan. La ragazza di 27 anni, era diventata influencer raccontando la sua malattia sui social. Il decesso della giovane è avvenuto per le complicazioni legate al proprio male: da quasi un anno combatteva con una leucemia mieloide acuta. Un problema grave di salute, ma che comunque aveva spinto la giovane a raccontare questa sua esperienza sul web, nel tentativo di far forza ad altri malati oncologici e fare sensibilizzazione su questa malattia.

L’influencer Eleonora Bolzan è morta di leucemia

La giovane è morta all’Ospedale Angelo Mestre, nella Provincia di Venezia. Aveva scoperto la malattia lo scorso primo giugno, quando i medici che le tenevano in cura gli comunicarono la notizia che le avrebbe cambiato radicalmente la vita. La giovane non si è mai arresa alla malattia, iniziando ad affrontarla anche raccontando la sua esperienza agli altri. Come raccontato da Leggo, la Bolzan utilizzava i social per raccontarsi e la newsletter “Living with Leukemia”, proprio per parlare di questa grave malattia.

Il racconto della ragazza

Eleonora Bolzan aveva annunciato dettagli riguardo al proprio male quasi tre mesi fa, scrivendo un post sui social. All’interno dello scritto, parlava anzitutto di come gli fosse stata diagnosticata questa particolare forma di leucemia. Di come, all’annuncio di quel male, virtualmente la vita della giovane 26enne si fosse improvvisamente fermata.

Una malattia che debilita fortemente il corpo umano. Come spiegava la stessa influencer, la leucemia mieloide acuta non fa maturare i globuli bianchi all’interno del midollo osseo: un problema che ha ripercussioni sul sistema immunitario e successivamente sulla funzionalità degli altri organi nel corpo.

Il funerale della giovane

Eleonora Bolzan lascia il compagno Mahmoud, i genitori Lucia e Alessandro, la sorella Alessia e tutti parenti che gli sono stati accanto in questo periodo difficile. I suoi funerali sono programmati il 4 giugno alle ore 11, presso la chiesa di San Bartolomeo Apostolo a Gaggio. La famiglia, inoltre, ha invitato le persone a fare un’offerta per l’Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma.