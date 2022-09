Elezioni a Latina: Damiano Coletta resta sindaco

Dopo uno scrutinio lento, con le operazioni andate avanti per tutta la notte, finalmente Latina ha di nuovo un sindaco. E il nome è sempre lo stesso: Damiano Coletta. È lui, ancora una volta, il primo cittadino della città.

A luglio scorso, a distanza di pochi mesi dall’elezione di Coletta come sindaco, il Tar di Latina aveva deciso di annullare il voto in 22 sezioni. Il ricorso era stato presentato contro il risultato del primo turno delle elezioni di ottobre e portavoce di questo si erano fatti alcuni consiglieri comunali della lista ‘Latina nel cuore‘, convinti che in alcune sezioni elettorali si sarebbero verificate delle irregolarità. Da qui, quindi, la decisione di tornare alle urne. Proprio ieri.

E proprio ieri, Damiano Coletta è riuscito a battere l’avversario Vincenzo Zaccheo che, invece, non è riuscito a superare il 50%. Coletta, quindi, resta sindaco di Latina.

“Ringrazio la città che per la terza volta mi ha dato fiducia e non vedo l’ora di rimettermi in attività, cosa che avverrà immediatamente perché Latina ha bisogno della politica e perché è un momento troppo importante per la nostra comunità. Dal 2016 abbiamo indicato una strada ben precisa per il presente e per il futuro della città, siamo convinti di poter mettere in campo le migliori forze e i migliori strumenti per garantire una crescita sostenibile, importante e soprattutto per garantire a Latina i risultati che merita. Lavorerò sin da subito per raggiungere gli equilibri politici necessari con tutte le forze che vogliono il bene della comunità. Adesso basta ostruzionismi, è arrivato il momento di correre” – ha scritto sui social Coletta, che ora è pronto a rimettersi al lavoro.