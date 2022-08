Elezioni: Gina Lollobrigida si candida a Latina con la lista “Italia Sovrana e Popolare”

All’età di 95 anni, Gina Lollobrigida, sarà candidata al collegio uninominale del Senato con la lista “Italia Sovrana e Popolare” che riunisce Partito comunista, Patria socialista, Azione civile, Ancora Italia e Riconquistare l’Italia. E non c’è più nessun dubbio perché a dare conferma di tutto ciò è proprio il senatore del Partito Comunista, Emanuele Dessì, all’ANSA.

Gina Lollobrigida si candida

“Si candida come capolista in diverse circoscrizioni, sia per quanto riguarda il Lazio con Latina che per la Sicilia orientale e per il Veneto”. Una candidatura che ha proposto il presidente del Partito per conto di Azione Civile e Uniti per la Costituzione. “Non vogliamo che si dica chissà cosa o provvedimenti giudiziari, Lollobrigida è perfettamente lucida”.

Il suo avvocato, l’ex magistrato Antonio Ingronia all’Adnkronos ha dichiarato: “Lei, nella sua lucidità, è sempre stata ambasciatrice dell’Italia nel mondo. Ambasciatrice della pace. Noi come Italia Sovrana Popolare abbiamo un programma politico vicino ai suoi valori e vogliamo riaffermare la sovranità nazionale. Per questo, riteniamo che lei possa essere l’immagine di una Italia che vuole tornare a tesa alta. Vuole essere anche la voce di cose che le guardano in prima persona, come la condizione degli anziani nel nostro Paese”.