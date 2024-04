Elicottero si schianta sulle Alpi, soccorritori in azione

A schiantarsi un elicottero adibito al servizio di eliski, lo sci fuoripista. Al momento non è chiaro se vi siano vittime a seguito dello schianto.

L’incidente si è registrato questa mattina sulla parete Nord del Petit Combin.

Elicottero si schianta sulle Alpi svizzere

Un elicottero si è schiantato questa mattina sulla parete nord del Petit Combin, nelle Alpi svizzere. Il velivolo che si è schiantato è quello adibito al servizio di eliski – la pratica dello sci fuoripista servendosi di un elicottero come mezzo di risalita – su cui possono viaggiare cinque passeggeri, oltre al pilota.

Sul posto sono al lavoro i soccorritori. Sette gli elicotteri in azione: tre di Air Glaciers, tre di Air Zermatt e uno di REGA. La polizia del Canton Vallese non ha al momento fornito ulteriori informazioni ai media svizzeri. Al momento non è chiaro se vi siano vittime a seguito dello schianto.