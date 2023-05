Emergenza abitativa a Roma: nonostante 162 mila case vuote, 14 mila romani in attesa di un tetto sopra la testa

Storie di emergenza abitativa a Roma, dove gli ultimi dati del Campidoglio parlano di 14 mila romani senza una casa. Persone che sono nelle graduatorie per essere destinate alle case popolari nei vari Municipi della Capitale, in attesa che le istituzioni possano valutare la loro situazione. Eppure, sul territorio della Città Eterna sono almeno 162 mila le case attualmente vuote e invendute, in numero che di aiuterebbero tutti quei romani in condizione di emergenza abitativa.

14 mila persona attendono la casa a Roma

Le 162 mila abitazioni vuote nel territorio capitolino, sono oggi figlie della speculazione edilizia sul territorio romano e il folle mercato immobiliare che si è venuto a creare negli ultimi decenni. Sono almeno 14 mila le persone che attendono ormai da anni l’inserimento all’interno delle case popolari del Comune o addirittura della Regione Lazio, con almeno 3 mila i casi che vengono considerati gravi: in tal senso, parliamo di persone che vivono per strada o dentro le proprie automobili, poichè non posseggono luoghi dove andare a dormire la notte. Secondo i conteggi effettuati dal Comune di Roma negli ultimi mesi, parliamo precisamente di almeno 162.073 immobili vuoti e invenduti.

Le case vuote in giro per la Capitale

Secondo le stime comunali, tali locali sono vuoti da tempo. Possono essere immobili invenduti dai propri proprietari, con una piccola percentuale che invece diventa “casa vacanza” durante i periodi estivi o del Natale. Resta però come la stragrande maggioranza di questi locali, perlopiù appartamenti, rimane vuoto da anni e soprattutto resta inaccessibile a chi ha realmente bisogno di una casa. Un dato che già si era intuito con le stime dell’ISTAT datato al 2021, dove sulle persone in emergenza abitativa segnalava anche casi di famiglie costrette a vivere sui cigli della strada, nonostante la presenza di bambini e minori, o in abitazioni di fortuna dove poter passare la notte e fare dei pasti.