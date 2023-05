Emergenza pini a Roma, finiti i trattamenti contro la cocciniglia sugli alberi della Cristoforo Colombo: abbattuti 3 arbusti

Si torna a parlare di emergenza pini nella città di Roma, con gli ultimi trattamenti contro la cocciniglia colorata sugli alberi che si è svolta nel quadrante della via Cristoforo Colombo. La zona interessata dai lavori degli agronomi comunali, da quello che ci viene riferito, è stata quella nella tratta di strada tra via Cilicia e il laghetto dell’Eur. Si parla all’incirca di un controllo di 381 pini, cui il Comune di Roma ha voluto stabilire la salute e la stabilità.

I controlli sui pini della Cristoforo Colombo

In una zona al confine tra il VII, VIII e IX Municipio di Roma Capitale, i giardinieri in diversi mesi hanno dovuto stabilire le condizioni di circa 400 piante. I controlli erano partiti lo scorso gennaio lungo la strada che collega il Litorale Romano alle Terme di Caracalla, soprattutto dopo che la cocciniglia colorata aveva completamente divorato diversi pini nelle zone romane, in primis quella di Procoio e della Pineta di Castel Fusano. Dalle mura aureliane fino alle porte della via Laurentina, i tecnici inviati dal Comune di Roma hanno potuto visitare la salute di almeno 230 alberi.

I controlli di stabilità dei pini

Su ogni pino presente in questo tratto della via Cristoforo Colombo, sono state effettuate due prove legate alla salute dello stesso albero. La prima è stata una prova di trazione e carico, per valutare se la pianta potesse collassare in caso di forti ventate o addirittura maltempo. Altra situazione, poi, è stata quella al trattamento contro la cocciniglia colorata, che già aveva compiuto grandi disastri ambientali negli scorsi nella Città Eterna. I pini qui sono stati potati per evitare il fenomeno della caduta di rami sulla strada, con solo tre pini storici che hanno richiesto l’abbattimento per le gravose condizioni in cui purtroppo versavano per la presenza del famoso parassita delle piante.