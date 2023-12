Emergenza rifiuti a Roma: Rocca Cencia, unico deposito attivo, è al collasso

Situazione estrema all’interno del centro di Rocca Cencia: rifiuti depositati anche negli spazi esterni della struttura.

Nonostante siano passati appena quattro giorni dal vasto incendio di Malagrotta, le pesanti conseguenze della vicenda già si stanno vivendo a Roma e soprattutto all’interno del TMB di Rocca Cencia. Se le strade capitoline sono ormai diventate un tappeto di rifiuti, i problemi all’interno del sito AMA non sono da meno, considerato come attualmente sia l’unico deposito per la spazzatura presente nella Capitale.

La struttura di Rocca Cencia è al collasso

La situazione ha generato una condizione di piena emergenza all’interno del sito di Rocca Cencia, anche se al suo interno non vengono più trattati i rifiuti raccolti all’interno del perimetro comunale di Roma. Oggi, la struttura ha la sola funzione di deposito della spazzatura, peraltro in un ruolo cruciale all’interno del sistema rifiuti attivo all’interno del territorio di Roma Capitale. Come ci spiegano delle documentazioni in nostro possesso, Rocca Cencia e Malagrotta erano gli unici centri ricettivi per il deposito dei rifiuti h24, in un’importanza ulteriormente acquisita proprio per l’apertura nelle ore notturne e la possibilità di depositare spazzatura in quel centro in quelle frazioni di giornata.

La centralità di Rocca Cencia nella raccolta rifiuti a Roma

L’incendio di Malagrotta, al pari di quello che toccò al TMB Salario nel 2018, nuovamente rigetta nel caos il sistema rifiuti di Roma. Nel concreto, su Roma rimane attivo solamente la struttura di Rocca Cencia per custodire i rifiuti e poi inviarli in altre città per lo smaltimento. Sulla vicenda hanno acceso le nostre attenzioni le fotografie del dottor Marco Andrea Doria, che fuori dal sito in VI Municipio ha immortalato ben 100 compattatori in fila e impegnati a entrare nel centro.

La funzione di Rocca Cencia nella gestione dei rifiuti romani

Ci è stato confermato come, all’interno dello stesso centro, non sia ripreso lo smaltimento di rifiuti, proseguendo invece un ruolo che il sito di Rocca Cencia non ha mai smesso di svolgere: deposito per i rifiuti di una fetta della Capitale. Ora che il deposito è rimasto da solo a essere attivo in tutta la Città Eterna, le condizioni di lavoro al suo interno sono diventate estreme, nonostante l’incendio di Malagrotta si sia svolto solo pochi giorni fa.

Rifiuti anche negli spazi all’aperto della struttura di Rocca Cencia

Come siamo venuti a conoscenza, il tendone all’interno di Rocca Cencia è già pieno di rifiuti dalla giornata di ieri, come ben evidenzia anche il profilo Twitter di Lavoratori_Ama. Post che istituzionalmente viene anche ripreso dall’ex assessora all’ambiente, la dottoressa Paola Muraro. Dentro Ama, infatti, i rifiuti vengono oggi lasciati anche dentro il parcheggio della struttura, in attesa che qualcuno venga a prenderseli e portarli verso altri siti di smaltimento, come nel caso della struttura di Latina.

I rischi di inquinamento col collasso di Rocca Cencia

Una soluzione estrema quella che si sta mettendo in piedi all’interno del centro di Rocca Cencia, considerato come i rifiuti fuori dal capannone sono un fattore altamente inquinante e soprattutto creano le condizioni per abbassare la qualità dell’aria all’interno dello stesso quartiere dove sorge il deposito e nei quartieri limitrofi, che coinvolgono le realtà del VI Municipio di Roma e il Comune di Tivoli.

Foto: Marco Andrea Doria e Lavoratori_Ama