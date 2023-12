Emergenza rifiuti a Roma: tappeti d’immondizia in città

Dopo Malagrotta, Roma in piena emergenza rifiuti: tappeti di spazzatura vengono immortalati tra V e XIII Municipio.

Roma in piena emergenza rifiuti, nonostante in queste ore il governatore Francesco Rocca e il sindaco Roberto Gualtieri abbiano trovato l’accordo per inviare la spazzatura, per farla smaltire, presso le strutture dell’Emilia-Romagna. Un’intesa che i cittadini si augurano che parta quanto prima, considerato come un folto tappeto d’immondizia sta prendendo piede in numerosi Municipi del territorio romano.

Emergenza rifiuti a Roma: tappeti d’immondizia in diversi Municipi capitolini

Seguendo gli aggiornamenti di Lavoratori_Ama, le situazioni più gravi al momento si presentano nel V e il XIII Municipio di Roma Capitale. Mentre i camion carichi di rifiuti non smettono di entrare e uscire dal sito di raccolti di Rocca Cencia, le strade di questi due territori sono invase dalla spazzatura. I cassonetti strabordano di rifiuti, in una situazione che crea ulteriori difficoltà – in una situazione già non semplice – agli operatori ecologici sotto Ama.

L’appello dell’Ama per contenere i rifiuti di Roma

In una situazione ormai diventata estrema in alcune aree della Capitale, i netturbini provano a fare un appello alla cittadinanza romana. Gli operatori ecologici, infatti, invitano i residenti a tenere l’immondizia in casa per altre 24 ore, in modo da alleggerire il carico di rifiuto all’interno dei cassonetti presenti nel territorio comunale romano. Condizione che, secondo logico, dovrebbe vedere un massiccio intervento di Ama in questa giornata (venerdì 29 dicembre 2023).

Anche materiale ingombrante davanti ai cassonetti di Roma

Se l’incendio di Malagrotta ha portato il sistema rifiuti di Roma nel caos, le ultime problematiche emerse hanno ulteriormente complicato un quadro della situazione già di suo molto critico. Dopo i cassonetti in fiamme nella notte tra il 26 e il 27 dicembre 2023, a creare ulteriori problemi anche la presenza di rifiuti fortemente ingombranti davanti ai cassonetti. Come riprende Lavoratori_Ama, sotto Natale qualche persona ha deciso di svuotare casa, portando ai secchi mobili in legno e addirittura caratteristici tavoli.