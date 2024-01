Ennesima auto ribaltata a Roma, schianto nel rione Monti: “Nessuno rispetta i limiti”

Una serata da “leoni” per quattro persone che, a bordo di un’auto, hanno danneggiato una fila di macchine nel rione Monti, schiantandosi ad alta velocità addosso alle vetture parcheggiate. I postumi di una nottata di trasgressioni che ha visto danni ma, per fortuna, nessuna vittima.

Un’auto si è schiantata addosso a una fila di macchine a via Panisperna, nel centralissimo rione Monti venerdì sera. Non sono ancora chiare le ragioni che avrebbero portato in tarda serata al violento impatto, ma si ipotizza che il conducente non fosse nel pieno delle sue capacità, forse in uno stato di alterazione per alcol, insieme ad altre persone a bordo. Un episodio che accende ancora una volta i riflettori sulla mancanza di accortezze per il codice della strada a Roma, soprattutto in strade molto frequentate o strette come in questo caso.

Incidente a via Panisperna: gravi danni alle auto parcheggiate

Una corsa folle a via Panisperna, poi lo schianto. I residenti del rione Monti sono sobbalzati venerdì 13 gennaio verso le 22.38 per l’impatto violento di un’auto contro una fila di macchine parcheggiate.

L’auto, come spiegato anche dalla consigliera del I municipio Nathalie Naim, che ha diffuso in rete il video, si sarebbe completamente ribaltata in una strada centralissima di Roma, per fortuna deserta a quell’ora. Di per sè l’episodio sarebbe potuto essere l’antefatto di una strage, invece ha “solo” distrutto le auto che sostavano su via Panisperna.

Un episodio che però, stando alla consigliera, non sarebbe isolato: “Gli ‘strani incidenti’ sono frequenti. La farsa è che c’è l’inutile da sempre disapplicato limite di 30 km ora” sulla via protagonista teatro della disavventura. “La cosa più normale di solito è trovare tutti i finestrini rotti. Ma si può vivere così? Servirebbero perlomeno telecamere vista l’assenza di controlli in un luogo storico strapieno di locali notturni”, ha lamentato Naim. Quanto ai responsabili, si sono dati alla fuga dopo l’incidente in auto, probabilmente rubata.