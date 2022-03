Enpa, salvati 43 cani e 7 gatti dai bombardamenti in Ucraina

L’Enpa, in collaborazione con i volontari di Kiev, è riuscita a salvare alcuni animali che erano stati abbandonati nel territorio bombardato in Ucraina. Si tratta di ben 43 cani e 7 gatti, tutti chippati e portati in Italia. Per la precisione sono arrivati a Milano il pomeriggio del 24 marzo. Gli animali hanno, oltre al microchip, anche il passaporto e il libretto sanitario.

L’Enpa collabora con i volontari

Si tratta di cani e gatti che erano rimasti nelle case, abbandonati o forse scappati spaventati dalla situazione: fatto sta che erano in balia dei bombardamenti. Qualcuno era ancora nelle case, altri fuori, ma sempre vicino. Sono stati i volontari di Kiev che, sfidando il coprifuoco e i bombardamenti hanno li hanno recuperati. Poi hanno preso contatto con l’Enpa e organizzato il viaggio in Italia, dove sono stati accolti in diverse strutture. Per i 50 animali è previsto ora l’iter di osservazione sanitaria e la quarantena, poi potranno essere adottati. Chiunque volesse farlo, potrà rivolgersi all’Enpa.

Leggi anche: Guerra in Ucraina: giornalisti bloccati dalle autorità e scambiati per spie