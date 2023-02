Enrico Gandolfi, morto il consigliere PD del XIII Municipio: lutto nella politica a Roma

È morto Enrico Gandolfi, consigliere PD del XIII Municipio di Roma. Aveva solo 39 anni. A darne l’annuncio attraverso un post su Facebook la capogruppo Pd del XIII Municipio Aurelio, Angela Lidia Fanara. “Oggi è venuto a mancare il nostro compagno. Che la terra ti sia lieve”, ha scritto.

Morte Enrico Gandolfi, il cordoglio del sindaco Gualtieri

Subito dopo è arrivato il messaggio, sempre attraverso un post pubblicato sulla sua pagina ufficiale Facebook, del sindaco di Roma Roberto Gualtieri. “Una terribile tragedia l’improvvisa scomparsa di Enrico Gandolfi, consigliere di appena 39 anni del XIII Municipio. Ci lascia una persona di grande valore, sempre disponibile e attento ai bisogni della comunità. Mi stringo al dolore dei familiari e dei tanti amici che lo piangono”. Oltre al Primo Cittadino, sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio e di affetto nei confronti di Gandolfi, che nel suo Municipio era presidente della commissione Cultura e Politiche giovanili. Il consigliere lascia la mamma e un fratello più giovane.

“Esprimo a nome mio personale, del Presidente del Coni Lazio, Riccardo Viola e di tutto il movimento sportivo del XIII Municipio il più sincero cordoglio, umano e istituzionale, per la scomparsa di Enrico Gandolfi”, scrive in una nota il fiduciario CONI del XIII Municipio di Roma Capitale, Antonio Ranalli, “Nell’ultimo mese avevo visto diverse volte Enrico, sia in occasione della commissione sport che per altre iniziative. Un ragazzo preparato e disponibile, che aveva preso a cuore le problematiche delle società sportive del territorio. In particolare, si stava occupando di un bando che riguardava sport e disabilità. Il suo impegno, il suo altruismo, la lunga esperienza nello scoutismo, l’impegno associazionistico e l’esperienza di consigliere municipale, pur in un momento così particolare e difficile, saranno ricordati da tutti”.