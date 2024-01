Entra in paninoteca e un’auto rubata sfonda la vetrina: la reazione (incredula) del cliente

Una Peugeot ha sfondato la vetrata d’ingresso della nota panineria di Tivoli “Poldo”, shockando un cliente all’interno in attesa di essere servito. L’auto era stata appena rubata e ha effettuato una manovra azzardata, schiantandosi contro il noto locale.

Di clienti la paninoteca Poldo ne riceve a centinaia, attirati per la fama dei suoi panini extralarge. L’irruenza con cui però ieri sera una macchina si è fiondata all’interno del locale è riuscita a sorprendere anche i suoi gestori. Una Peugeot ieri si è schiantata contro la porta d’ingresso della nota panineria di Tivoli, spaccando le vetrate e cominciando a prendere fuoco. Come ripreso da Repubblica, all’interno del locale, in attesa di essere servito, anche un cliente in compagnia del suo cane che, mantenendo la calma, ha consigliato di chiamare un’ambulanza. Peccato che il conducente dell’auto si fosse già dato alla fuga: avrebbe dovuto rispondere di furto.

Irrompe con l’auto in una paninoteca e si dà alla fuga: indagano carabinieri

Non sono ancora chiare le modalità con cui sia avvenuto l’incidente, su cui indagano in queste ore i carabinieri di Tivoli. Ieri sera, intorno alle 22, pare che l’uomo alla guida dell’utilitaria, risultata rubata, abbia effettuato una manovra in curva, superando un furgone da destra e tagliandogli la strada per poi svoltare in via Nazionale Tiburtina, nei pressi della paninoteca. Avrebbe quindi cercato di superare il furgoncino bianco lasciandoselo alle spalle, ma senza successo. Il veicolo infatti si è comunque scontrato con la Peugeot, l’autista ha sterzato bruscamente perdendo il controllo del veicolo, per poi finire sul marciapiede e sbattere contro la vetrina della paninoteca. Dal momento che l’auto era rubato, è bastato poco per darsela a gambe, mentre i gestori di Poldo cercavano invece di estinguere il principio di incendio dal cofano dall’auto, a causa dell’impatto. Al momento l’uomo è disperso ma i militari di Tivoli sono sulle sue tracce.

I clienti più affezionati, nel frattempo, possono tirare un sospiro di sollievo. La paninoteca ha tenuto a rassicurare che “nonostante l’increscioso accadimento nessuna persona si è fortunatamente fatta male e il locale rimarrà aperto”, per soddisfare i palati più esigenti.