Entra nello studio medico di notte con il piede di porco: arrestato 22enne

Stava entrando in uno studio medico con un piede di porco, per svaligiarlo. Il tentativo di furto è avvenuto alle 2:30 di questa notte in via Antonio Sebastiani, in zona Centocelle, a Roma, quando è arrivata la segnalazione di un uomo che, con un piede di porco, stava aprendo la serranda di uno studio medico.

Sul posto sono intervenute le volanti del distretto Tuscolano, che hanno sorpreso un giovane uomo di nazionalità libica.

L’uomo, un 22enne, aveva ancora il piede di porco in mano e stava cercando di aprire lo studio medico. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha gettato il piede di porco a terra e ha tentato la fuga. Ma i poliziotti non si sono fatti sorprendere e lo hanno rincorso.

L’inseguimento e l’arresto

Dopo un breve inseguimento, gli agenti sono riusciti a catturarlo: il 22enne ha quindi tentato di opporsi all’arresto con tutte le sue forze, ma i poliziotti hanno avuto la meglio. Il giovane è quindi stato arrestato con l’accusa di tentato furto aggravato. Il suo fermo è in attesa di convalida.