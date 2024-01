Escalation di rapine alle farmacie di Roma: due colpi in un giorno, indaga la Polizia

Due pesanti rapine nelle farmacie di Roma all’inizio dell’anno: due colpi registrati nel quartiere Prenestino-Labicano.

Inizia nel peggiore dei modi il 2024 di diverse farmacie di Roma, colpite negli ultimi giorni da due rapine da migliaia di euro. I ladri hanno colpito nel quadrante di Roma Est nella giornata del Primo Gennaio, mettendo a segno due colpi ravvicinati nel quadrante del Casilino e il Prenestino. Su entrambi i casi, la Polizia sta indagando anche l’aiuto della videosorveglianza presente nei due negozi toccati dai malviventi.

Due rapine nelle farmacie di Roma nella giornata del Primo Gennaio

Secondo i racconti dei farmacisti vittime di furto, i ladri che li avrebbero aggrediti erano armati e con l’intimidazione sono riusciti a farsi cedere il cospicuo incasso della cassa. Il primo episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio dello scorso lunedì, con un farmacista nella zona del Prenestino minacciato addirittura con una pistola puntata al petto. Il farmacista per paura gli ha consegnato l’incasso della giornata, pari a una cifra di circa mille euro. Il ladro, una volta ricevuti i soldi, sarebbe fuggito a bordo di uno scooter e avrebbe fatto momentaneamente perdere le proprie tracce.

Colpita un’altra farmacia nella zona di Roma Est

Come menziona la Polizia di Stato, i furti nelle farmacie di Roma Est non sono nuovi. Come quello avvenuto a via Tor de Schiavi, strada situata nel quartiere Prenestino-Labicano. Qui un ladro armato di coltello avrebbe minacciato tre farmacisti, risultati essere un padre coi propri figli. L’uomo con le proprie minacce, sarebbe riuscito a estorcere almeno 2 mila euro di incasso, facendo poi perdere le proprie tracce una volta fuori dal negozio. Tanto spavento per i farmacisti coinvolti nella vicenda, che forse per le minacce subite, hanno avuto paura a uscire dal proprio negozio fino alle prime ore serali. Anche su questa vicenda, la Polizia sta conducendo delle scrupolose indagini, analizzando al momento i video della sorveglianza dell’attività e testimoni oculari presenti durante la rapina.