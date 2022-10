Esce a cercare funghi e scompare per giorni: 27enne trovato morto in un dirupo

Era uscito per cercare funghi nei boschi di Arquata del Tronto, ad Ascoli Piceno. Una zona che conosceva benissimo, nella quale andava da quando aveva quattro anni. Eppure, il 27enne Michael Agostini non ha più fatto rientro. Le ricerche sono andate avanti per giorni, fino ad oggi, 15 ottobre, quando è stato ritrovato il suo corpo senza vita in un dirupo.

Va a cercare funghi e scompare: trovato morto dopo 4 giorni

E’ stato ritrovato morto Michael Agostini, il 27enne di San Benedetto del Tronto. Di lui non si avevano notizie da martedì 11 ottobre, quando era uscito di casa per andare ad Arquata del Tronto alla ricerca di funghi in una delle sue proprietà di famiglia, tra Faete e Spelonga.

Il ragazzo, papà di una bimba di appena un anno e marito di Chiara, non ha più fatto rientro. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato questa mattina 15 ottobre 2022 in un dirupo. Si pensa a una caduta accidentale nella mattina dell’11 ottobre. La moglie infatti aveva provato a chiamarlo al telefono intorno alle 14:00, senza però ricevere risposta.

Le ricerche sono andate avanti per quattro giorni da parte del soccorso alpino e speleologico delle Marche, i carabinieri, i vigili del fuoco e volontari. A cercarlo c’era anche la moglie, che aveva lanciato un appello disperato sui social per farsi aiutare a trovare il marito.