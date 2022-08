Esce di casa per raccogliere dei fiori ma cade in un dirupo: morta 56enne

Choc nella comunità di Alvito, in provincia di Frosinone. Era uscita per raccogliere dei fiori quando, per cause ancora in fase di accertamento, è precipitata in un dirupo. A perdere la vita una donna di 56 anni residente a Roma ma originaria di Alvito.

Donna precipita in un dirupo: l’allarme dei familiari

L’allarme è scattato dai familiari che non la vedevano rientrare a casa e non riuscivano a mettersi in contatto con lei. Il corpo senza vita della 56enne è stato rinvenuto nella notte dopo diverse ore di ricerche da parte da parte dei Carabinieri della stazione di Alvito. Scattate subito le ricerche, dopo diverse ore il triste ritrovamento. La salma della vittima è stata trasferita presso la camera mortuaria del Santissima Trinità a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.