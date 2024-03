Esce di casa, si sente male e muore a 38 anni: dramma ai Castelli

Uomo di 38 anni muore in strada ai Castelli Romani: la persona stroncata da un improvviso malore nella giornata di ieri.

Tragedia ai Castelli Romani, dove un uomo è morto per malore in strada. Sulla vicenda stanno indagando gli inquirenti, ma sembra che la persona si sia sentita male nel proprio appartamento, scendendo disperatamente in strada per chiedere aiuto. Nonostante l’attenzione dei residenti, al cittadino non è stato possibile salvare la vita. Sulla vicenda indagano gli inquirenti della Procura, che dovranno delineare le cause esatte del decesso.

Cittadino muore per le strade dei Castelli: la vicenda legata al malore

Secondo i primi riscontri delle forze dell’ordine, l’uomo era un residente nel Comune di Lariano. Qui viveva in un appartamento con la propria compagna, con cui stava trascorrendo una tranquillissima giornata ieri. Improvvisamente però l’uomo avrebbe avvertito un malore. Forse consigliato dalla stessa donna, oltre al 118 avrebbe provato a chiedere aiuto anche ai residenti su via di Casale a Lariano.

La morte del residente sotto gli occhi dei residenti

Non sappiamo quale tipo di malore avesse percepito il cittadino. Dalle testimonianze di questo episodio scioccante, sembra che l’uomo sia riuscito a uscire dalla propria abitazione. Qui avrebbe camminato in strada per quasi 200 metri, prima di accasciarsi in terra. Nonostante il tempestivo intervento dei testimoni presenti e la chiamata ai mezzi di soccorso, l’uomo sarebbe deceduto nell’arco di pochissimi secondi.

Morte ai Castelli: i rilevamenti delle forze dell’ordine

L’episodio ha lasciato interdetta tutta la cittadinanza di Lariano, con le forze dell’ordine che hanno voluto aprire un’indagine su questa tragedia. Al momento dell’arrivo dei parasanitari con l’ambulanza, i soccorritori hanno potuto solamente constatare come la persona fosse già deceduta. Resta da chiarire le cause di questo decesso, con gli inquirenti che avrebbero programmato nella giornata di oggi tutta una serie di perizie tecnico-scientifiche per arrivare ai motivi del decesso. E’ plausibile, anche se non ufficiale, come l’uomo sia stato stroncato da un improvviso infarto.