Escursionista rimane bloccata tra i boschi: salvata dal soccorso alpino

La donna si è infortunata e non poteva più muoversi.

Una vera e propria avventura quella vissuta da un’escursionista che solo poche ore fa è dovuta ricorrere al soccorso alpino per ritrovare la via di perduta. La donna, proprio durante un’escursione, si sarebbe infortunata, non potendo proseguire lungo il sentiero della cascata del Picchio, vicino Nepi, e rimanendo così bloccata tra i boschi.

Escursionista cade in una forra per cinque metri

Una passeggiata che ha preso una brutta piega domenica 28 aprile per un’escursionista a Nepi, in provincia di Viterbo. Dopo essersi ferita a una caviglia, che le ha impedito di proseguire la camminata lungo il sentiero della cascata del Picchio, la donna è rimasta bloccata nel bel mezzo della natura viterbese, non potendo più proseguire il suo viaggio. Salvifico è stato l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico Lazio (CNSAS) sul sentiero della cascata, che sono giunti sul posto in aiuto dell’escursionista, aiutandola a tornare indietro.

Grazie al coordinamento tra il servizio speleologico e l’eliambulanza della Regione Lazio, con a bordo il tecnico di elisoccorso del CNSAS e il medico e l’infermiere del 118, è stato possibile individuare per tempo la donna e trarla in salvo con il verricello. Attimi di paura, con un’emergenza per fortuna rientrata grazie al rapido intervento del Soccorso Alpino.

Rischi sulla Cascata del Picchio

Sembra che il sentiero protagonista di quest’episodio in realtà accomuni tanti escursionisti, infortunati lungo il passo tra cavoni e gole profonde. La Cascata del Picchio, pur essendo tra i paesaggi più belli del Lazio quanto a trekking, già nel mese di novembre 2023 vide un uomo precipitare in una forra, una delle gole a pareti verticali caratteristiche del luogo, facendo un volo di oltre cinque metri e ritrovandosi impossibilitato a proseguire.