Escursionisti bloccati dal maltempo: persone messe in salvo dai Carabinieri Forestali

Escursionisti rimangono bloccati nella zona del Cicolano per il forte maltempo: salvati dai Carabinieri Forestali di Rieti.

Problemi per alcuni escursionisti nel Lazio. Le persone avevano deciso di organizzare un’escursione nella zona della Provincia di Rieti, quando un brutto acquazzone ha fermato la loro attività nella natura aperta del territorio. Una situazione molto pericolosa per le persone coinvolte in questa situazione, che fortunatamente sono riuscite a chiamare i soccorsi e soprattutto individuare un riparo di fortuna dove non correre pericoli.

Escursionisti bloccati dal maltempo nella Provincia di Rieti

La disavventura è avvenuta nella zona del Cicolano, dove gli escursionisti ambivano a passare una giornata all’insegna della natura e alla scoperta dell’Appennino Abruzzese. Durante la visita nel pieno delle foreste all’interno di questo quadrante, l’escursione del gruppo dei turisti è stata sospesa per le condizioni avverse del meteo: un violento nubifragio non permetteva di proseguire i sentieri immersi nella foresta, ma neanche concedeva la possibilità di provare a tornare verso la cittadina più vicina per trovare riparo.

I soccorsi verso gli escursionisti sul Cicolano

Gli escursionisti coinvolti nello spiacevole episodio sono risultati provenire da Roma. Un gruppo di persone si era avventurato nella zona del Cicolano, probabilmente però non valutando la possibilità di rovesci nel weekend all’interno di quel quadrante laziale. Bloccati in mezzo alla foresta, hanno dovuto richiedere aiuto ai soccorsi per uscire dalla foresta: sul posto si sono recati il soccorso alpino e i Carabinieri Forestali, che sono riusciti a mettere in salvo tutte le persone coinvolte nella vicenda.

Il salvataggio degli escursionisti

I militari e gli alpini non hanno impiegato molto a trovare gli escursionisti, che per il violento acquazzone erano riusciti a trovare un rifugio di fortuna nella zona della Campagna di Borgorose: questa località in provincia di Rieti e al confine con l’Abruzzo, dista meno di 50 chilometri dal Comune de L’Aquila. Nell’operazione, nessuna persona è risultata ferita.