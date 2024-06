Esplode capannone tra Brugherio e Agrate: grosso incendio, cosa sta succedendo

Tragedia questa mattina nel capannone di un’azienda che produce vernici in via Aristotele, zona industriale tra Agrate Brianza e Brugherio. Una fitta nuvola di fumo ha fatto accorrere Vigili del fuoco, personale sanitari del 118 e Carabinieri.

Prima l’esplosione poi il fuoco

Erano le 9 e 30 di oggi, martedì 11 giugno, quando è stato dato l’allarme. Prima un’esplosione che sembra abbia interessato una cisterna, poi le fiamme. Una vera e proprio task force quella intervenuta per spegnere il rogo e controllare che non ci fossero persone coinvolte: 4 squadre dei Vigili del fuoco, due ambulanze, un’automedica e alcune auto dei Carabinieri.

Operaio coinvolto nell’incidente

E purtroppo un operaio è rimasto coinvolto in quell’inferno di fuoco, per lui non c’è stato nulla da fare. I medici accorsi hanno solo potuto constarne il decesso. Al momento non si conoscono le generalità della vittima. Mentre proseguono le indagini e le attività di spegnimento del rogo.

Le indagini per capire quale sia stata l’origine del rogo

Mentre si lavora alacremente per sedare le fiamme, vanno avanti le indagini per stabilire da dove si sia sprigionato quel fuoco che ha provocato una vittima. Non sembra che ci siano altre persone coinvolte, ma l’intervento è ancora in corso.