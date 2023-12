Eventi Capodanno 2024 ai Castelli Romani: feste e cenoni

Capodanno si avvicina e non hai ancora idea di dove trascorrerlo? Se cerchi una meta lontana dalla Capitale, dal concertone di fine anno e dai cenoni in discoteca, potrebbero interessarti alcune proposte ai Castelli romani.

Il 31 dicembre 2023 è alle porte eppure ancora tante persone non sanno cosa fare a Capodanno 2024. Gli eventi che vanno per la maggiore sono a Roma, ma per chi volesse cambiare itirnerario e spingersi verso i Castellli, tra le proposte ci sono gran galà nei palazzi storici, eventi danzanti e cenoni raffinati, con diverse fasce di prezzo e alcune con l’intrattenimento incluso. Ecco una breve selezione sulle migliori proposte in rete.

Veglione di San Silvestro a Rocca di Papa

A Rocca di Papa il 31 dicembre si terrà una cena in occasione del “Veglione di San Silvestro”. Il Ristorante Il Polentone vi aspetta il 31 dicembre 2023 per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno. Un Capodanno speciale nel cuore dei Castelli Romani con musica dal vivo con i “Tira & Molla”. Un menu da 4 portate, bevande incluse, e tantissime scelte tra primi come il risotto ai funghi porcini o i Ravioli di polenta alla gricia con salsa di cervo brasato. Maggiori info qui.

Capodanno a Castel Gandolfo

Il Capodanno 2024 a Castel Gandolfo, uno dei borghi più belli d’Italia, si animerà con il concerto degli EasyPop, ma non solo. È quanto annuncia l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Alberto De Angelis. “E a capodanno che fai?,” si legge nella comunicazione municipale, “Vieni in piazza della Libertà a Castel Gandolfo! Cantiamo, balliamo e aspettiamo l’arrivo del #2024 insieme a EasyPop Music con il #capodannoinpiazza in uno de I borghi più belli D’Italia. A mezzanotte lenticchie, spumante e tanto divertimento insieme”, questa la proposta del Comune di Castel Gandolfo per chi volesse unirsi ai festeggiamenti.

Capodanno al Park Hotel di Villa Grazioli di Grottaferrata

Inizierà alle ore 20 il Capodanno al Park Hotel di Villa Grazioli, con un aperitivo servito nei saloni affrescati del piano nobile. La serata prevede un gran buffet di antipasti per iniziare, a cui seguirà una cena di gala servita al ristorante Grazioli Art Bistro. Il dessert sarà servito invece a ritmo di danze nei saloni del piano nobile, brindando tra spumante e fuochi. Dismessa l’eleganza però, le tradizioni trionfano e durante la serata come da tradizione saranno servite ai partecipanti le benaugurali lenticchie con stinco di suino arrosto e cotechino. Maggiori info qui.

Capodanno 2024 Casale Certosa

Un’altra proposta per Capodanno arriva dal Casale Certosa, che metterà a disposizone la sua sala Certosina: gustosa cena che sarà affiancata all’open bar di vini dove potrete degustare in libertà. Per non far mancare niente alle famiglie, il locale dispone di “babyparking” attrezzato, dove potrete lasciare i vostri bambini in ottime mani, con animatori professionisti che si occuperanno di loro, mentre voi vi godete la serata in tranquillità. Ad accompagnare i festeggiamenti la Live Music della UFO ROCK BAND, con le sigle dei cartoni animati anni 80-90 , da Lupin a Daitan, da Capitan Harlok ad Holly e Benji. Nel dopocena è previsto anche il Djset Commerciale/Happy di Valter Paoli. Maggiori info qui.

Capodanno all’Orion di Ciampino

Il conto alla rovescia per dire addio al 2023 è iniziato, e l’Orion è pronto a salutarlo con una festa epica che vi accompagnerà nel cuore del 2024. Un’esperienza unica dal tramonto all’alba: lasciatevi alle spalle l’anno trascorso e abbracciate il nuovo all’Orion di Ciampino. L’ingresso è gratuito entro l’una, basta mettersi in lista per vivere il brindisi di mezzanotte e ballare fino all’alba. Un regalo speciale per tutti coloro che vogliono iniziare l’anno nel modo migliore. Maggiori info qui.