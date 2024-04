Ex dipendente si “vendica” rubando il materiale della ditta dal TIR: furto da 5.000 euro

Voleva rubare un carico di merce da un tir di una ditta per la quale lavorava. Ma è stato colto sul fatto dai Carabinieri: la vicenda in provincia di Roma.

Computer e attrezzi da giardino, più altri articoli di varia natura. L’uomo stava accuratamente selezionando il carico da portare via quando è stato beccato in flagrante dai Carabinieri che, poco prima, erano stati allertati per un “furto in corso su un TIR di una società di trasporti“. Il 43enne, questa la sua età, è stato trovato ancora a bordo del mezzo pesante e per questo è stato arrestato.

Ex dipendente della ditta di trasporti arrestato per furto a Fiano Romano

La segnalazione è scattata nel territorio di Fiano Romano, in provincia di Roma, la scorsa notte. Immediatamente i Militari hanno avviato la ricerca del camion, trovato poi nella zona industriale cittadina. E aperto il container hanno sorpreso il 43enne, peraltro ex dipendente della società, che aveva già preparato la merce, tra cui alcuni pc ed attrezzi da giardinaggio destinati ad un centro di smistamento di una società di commercio elettronico.

Per questo motivo, inevitabilmente, per l’uomo è scattato l’arresto, mentre la merce, dal valore di oltre 5.000 euro, è stata restituita al proprietario. Il giorno dopo, il Tribunale di Rieti ha convalidato il fermo ed ha disposto l’immediata liberazione del 43enne, in attesa del processo. Ad eseguire l’operazione sono stati i Carabinieri della Compagnia di Monterotondo, coordinati dalla Procura della Repubblica di Rieti. L’uomo, romeno, deve ora rispondere del reato di tentato furto aggravato.