Facebook down, il social di META non funziona: ecco cosa sta succedendo

È tornato il “Facebook down”, con la piattaforma di Mark Zuckerberg che improvvisamente ha smesso di funzionare in Italia. Già da ieri pomeriggio si erano avvertiti problemi con il famoso social network, con disagi che si erano riscontrati anche con le altre applicazioni interne al pacchetto META. Al momento, almeno in Italia, il social di Zuckerberg è inaccessibile per tutti gli utenti.

Facebook down da oggi pomeriggio

Improvvisamente, il social network più famoso del mondo ha smesso di funzionare. Sulle dinamiche del problema, ancora si sta indagando all’interno degli uffici di META. Al momento, seguendo il percorso delle segnalazioni, il problema sarebbe circoscritto solamente all’Italia. Sicuramente è ipotizzabile come dietro ci sia qualche particolare aggiornamento della piattaforma per il nostro Paese, con META che già nelle scorse settimane aveva dovuto effettuare delle limitazioni per i diritti d’autore rivendicati dalla SIAE per le canzoni.

I problemi segnalati dagli utenti

Nel giro di mezz’ora, sono almeno 7 mila le segnalazioni arrivate agli uffici di META, in un numero che dimostra bene quanto siano utilizzati i prodotti della multinazionale in campo lavorativo e soprattutto di tempo libero. Le difficoltà più osservate, al momento, sarebbero anzitutto quelle di non riuscire proprio ad accedere alla piattaforma di Zuckerberg. Seguono, successivamente, quelle che evidenziano difficoltà nel postare materiali video o fotografie nel proprio profilo, con la piattaforma che mostra di “impallarsi” al momento della pubblicazione.

Facebook funziona a intermittenza

Tra i problemi registrati dal popolo del web e soprattutto dei social network, sorge anche un problema legato al cattivo funzionamento di Facebook. La piattaforma, infatti, pare funzionare a intermittenza. Durante questo periodo di “down”, in alcuni momenti sembra poter riprende l’accesso alla piattaforma social, ma con diverse limitazioni. Si evidenziano difficoltà nella pubblicazione di post, all’interno di gruppi o di pagine che si gestiscono dal proprio profilo.