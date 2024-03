Facebook e Instagram down, cosa sta succedendo? Disagi in tutto il mondo

Da diversi minuti, le piattaforme di Instagram e Facebook sono in down: ecco cosa sta succedendo ai social di Meta.

Da qualche minuto, gli utenti di Meta hanno osservato il malfunzionamento delle applicazioni. Instagram e Facebook hanno smesso di funzionare, probabilmente per qualche aggiornamento voluto dalla multinazionale. La vicenda ha colto di sorpresa milioni di utenti, che improvvisamente non hanno potuto svolgere più nessuna operazione all’interno delle due famose piattaforme social.

L’improvviso Facebook e Instagram down

Cosa stia accadendo non si sa ancora, con Meta che non ha specificato ancora l’attuale vicenda. E’ probabile, conoscendo il passato, che la piattaforma abbia deciso di mettere in piedi un nuovo aggiornamento, che solitamente disattiva temporaneamente i vari account per qualche ora. Nuovi aggiornamenti sulla questione potrebbero arrivare nelle prossime ore.

I problemi con la piattaforma di Instagram

I problemi di Meta sono stati notati anzitutto su Instagram, che improvvisamente è andato in crash. Qualunque opzione si provi a utilizzare dal pc, la piattaforma lancia questo avviso sullo schermo: “Si è verificato un errore. Si è verificato un problema e non è stato possibile caricare la pagina”. Sullo smartphone, invece, l’errore vi compare addirittura come entrate all’interno dell’applicazione per utilizzare il vostro profilo.

Sul piano degli utenti Instagram, il crash ha toccato sia i profili normali che le “spunte blu“. Molti creator di Instagram, vedendo il problema, avrebbero provato a contattare l’assistenza tecnica della piattaforma, in un servizio che dovrebbe essere esclusivo per loro visto il pagamento di un piccolo canone mensile. L’assistenza, per i problemi della piattaforma, non è possibile avvertirla, con gli infuencer che non hanno informazioni sul problema occorso ai loro interfaccia digitali e su quando il blackout verrà ad esaurirsi. Vi aggiorneremo nelle prossime ore in caso di sviluppi.