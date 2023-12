“Fai la stessa fine di Giulia”. Minaccia la moglie col coltello: arrestato il marito a Sabaudia

“Ti faccio fare la fine di Giulia”. Marito minaccia di infliggere 200 coltellate alla moglie nella località di Sabaudia.

Ancora violenza domestica in Italia, dove un marito ha minacciato di morte la propria moglie nella tranquilla località balneare di Sabaudia, in provincia di Latina. L’uomo avrebbe espresso alla donna la fatidica frase “Fai la stessa fine di Giulia”, riprendendo il drammatico fatto di cronaca legato alla morte della giovane Giulia Cecchettin a Vigonovo.

“Fai la stessa fine di Giulia”: marito minaccia col coltello la moglie a Sabaudia

In questa storia a finire in manette è stato un uomo polacco di 53 anni, marito della vittima. Per lui l’accusa di maltrattamenti in famiglia, aggravati poi da una minaccia di morte verso la stessa donna armato di coltello. La donna ha denunciato tutto ai Carabinieri, raccontando ai militari le sevizie che subiva dall’uomo e l’ultima spaventosa minaccia di morte subita.

La testimonianza shock della donna a Sabaudia

La donna ricorda ogni particolare dell’ultima lite col marito, come spiega Latina Oggi. Queste le parole dell’uomo, in quello che lascia intendere un raptus omicida verso la signora: “Non ti do 20 coltellate come quella ragazza uccisa qualche giorno fa, ma bensì 200. Quella sera aveva bevuto tantissimo, era ubriaco e non capiva più nulla: avrebbe potuto realmente uccidermi”.

Il salvataggio della donna a Sabaudia

A salvare la donna è stato l’intervento immediato dei Carabinieri, che hanno bloccato l’uomo armato di coltello. La donna, infatti, nonostante la situazione di grande pericolo, è riuscita a dare l’allarme su quello che stava accadendo all’interno della sua casa. La donna, per chiedere aiuto, avrebbe urlato dalla finestra, con i vicini che sentendo le grida avrebbero attivato subito il numero di soccorso del 112.

Le sevizie di cui era vittima la donna di Sabaudia

All’interno delle indagini condotte dai Carabinieri, è venuto fuori come questo caso di violenza non fosse isolato nella famiglia polacca. La moglie, in passato, era già stata vittima di gravi maltrattamenti, sempre legati all’abusi di bevande alcoliche da parte di suo marito.