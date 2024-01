Farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio il 6 gennaio: l’elenco

Quali sono le farmacie di turno aperte a Roma e nel Lazio il 6 gennaio? E’ questa la domanda che in molti si chiedono in concomitanza dei giorni di festa. Una situazione comune per quanto riguarda i weekend ma che trova una particolare incidenza in occasioni particolari, come per l’appunto nei super festivi come quello di oggi. Ecco allora tutte le informazioni utili.

Le farmacie di turno aperte il 6 gennaio a Roma

La ricerca di farmaci interessa un po’ tutti: ma se occorre farla di Natale si pone il problema di trovare la farmacia più vicina alla propria abitazione. Questo dunque l’elenco (parziale) delle farmacie aperte a Roma sabato 6 gennaio:

Farmacia Porreca, piazza Epiro, 7: orario 8.30-19.30

Farmacia Allo Statuto, Via dello Statuto, 35/b: orario 8.30-20.00

Farmacia Piramide Cestia, Piazza di Porta San Paolo, 9: orario 7-24

Farmacia Trecca, Via Emanuele Filiberto, 145: orario 8.30-19.30

Farmacia Longo, Piazza Vittorio Emanuele II, 46: orario 8.30-20.00

Farmacia Piram, Via Nazionale, 228: orario 8.30-23.00

Farmacia D’Agostino, piazza Manfredo Fanti, 35: orario 8.30-19.30

Farmacia Della Stazione, Piazza dei Cinquecento, 51: orario 8.30-21.30

Farmacia Lloyds Roma 3, Circonvallazione Ostiense, 289-291: orario 8.30-13.00

Farmacia Repubblica, piazza della Repubblica, 67: orario 8.30-19.30

Come trovare le farmacie aperte a Natale

Ma queste sono soltanto alcune delle attività che resteranno aperte il 6 gennaio nella Capitale. Per conoscere l’elenco completo di tutte le farmacie cliccate su questo link e compilate il campo di ricerca inserendo “Roma” e il giorno di oggi, 25 dicembre (la stessa ricerca si può ripetere per gli altri giorni dell’anno). Attenzione però: l’elenco tuttavia potrebbe comunque essere soggetto a variazioni o presentare incongruenze rispetto agli effettivi orari delle farmacie; il consiglio è quello allora di chiamare direttamente la farmacia individuata per ulteriori informazioni.