‘Farruggio fr***o’: insulti omofobi nella scheda elettorale del candidato consigliere a Fiumicino

Pensava fossero chiacchiere da bar, invece era successo davvero. La scritta era lì, vergata con la matita che sarebbe dovuta servire per scegliere il partito e il candidato da eleggere alle amministrative. E invece no, l’anonimo elettore di Fiumicino ha preferito sprecare il suo voto e il suo tempo per esprimere il suo insulto nei confronti di uno dei candidati.

E, mentre il mondo civile si batte per l’uguaglianza, questa persona ha scritto sulla sua scheda “Farruggio fr***o”, credendo che le sue parole potessero offendere, senza invece pensare che avrebbero rivelato solo la sua meschinità.

La risposta del candidato consigliere, che si era presentato nelle liste del PD, non si è fatta attendere. “Al seggio 8 di Fiumicino (S.E. Via Rodano), durante le operazioni di spoglio, è uscita una scheda elettorale che riporta la scritta “FARRUGGIO FR***O”. La scheda è stata dichiarata nulla, senza mettere a verbale la dichiarazione dell’ elettore “, ha dichiarato Farruggio. Ed è proprio questo che ha ferito l’esponente del centrosinistra: il fatto che non sia stato verbalizzato il motivo per cui la scheda non era valida.

“A prescindere dalla (poca) considerazione che ho per il soggett* che ha scritto l’offesa, che ha alzato le chiappe dal divano e ha perso tempo (e il suo unico voto!) per scrivere ‘sta cagata, trovo ancor più grave che persone della mia coalizione non si siano battute su questo e non abbiano denunciato la cosa. Già da ieri il mio amico A me r ico Scaccia mi aveva informato, speravo fosse una chiacchiera da bar. Il mio impegno non si ferma, lotterò ancor di più e continuerò a camminare a testa alta nella mia città perché non ho vergogna di quello che ero, di quello che sono e di quello che sarò. I miei genitori, quando sono nato, mi hanno attaccato un bel paio d’ali e insegnato a poco a poco a volare, sempre in alto, sempre libero!”

La difesa di Michela Califano