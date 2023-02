Notte decisamente movimentata quella appena trascorsa nella zona di Labico. Qui un giovane di 22 anni ha provato ad eludere un controllo dei Carabinieri con manovre azzardate e spericolate che soltanto per circostanze fortuite non hanno provocato conseguenze. Il suo tentativo di fuga però – iniziato dopo aver ignorato l’alt imposto dai Carabinieri – non è durato molto. E una volta fermato è stato accertato il motivo del suo gesto: il ragazzo non aveva mai conseguito la patente.

Arrestato 22enne a Labico stanotte

Il tutto è successo intorno alle 3 di questa notte. Il ragazzo 22enne, alla guida della sua auto, non si è fermato all’alt dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Colleferro come detto ed ha effettuato manovre pericolose con l’intento di eludere il controllo. Una volta fermato i militari hanno accertato che il ragazzo guidava senza patente perché mai conseguita. Non solo. Dagli accertamenti successivi è emerso peraltro che non era la prima volta che veniva sanzionato per tale motivo. Come se non bastasse, al momento dell’identificazione, il giovane ha mentito anche sulla sua identità provando a spacciarsi per il fratello più grande. Adesso è gravemente indiziato di resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sulla propria identità e guida senza patente.

Paura a Labico, si barrica in casa con tanto di armi e minaccia di uccidersi

Gli arresti dei Carabinieri della Compagnia di Colleferro

Il 22enne fermato a Labico è la quarta persona arrestata in poche ore dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro. Altri due giovani sono stati arrestati per droga nella zona di Artena mentre una terza è finita in manette, in questo caso proprio a Colleferro, dopo essersi allontanato arbitrariamente dalla propria abitazione pur essendo sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Le dei Carabinieri di Colleferro si inseriscono in una più ampia attività di prevenzione disposta in tutta la provincia dal Comando Provinciale di Roma finalizzata a garantire più sicurezza ai cittadini che vivono nelle zone rurali e contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio e insediamenti abusivi, controlli nel boschetto: identificati 20 stranieri irregolari