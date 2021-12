Favola di Natale: cane si perde a Viterbo, ritrovato 3 anni dopo in Francia

Un regalo di Natale meraviglioso per Giuliana perché il 26 dicembre, dopo anni senza il suo amato amico a quattro zampe, ha finalmente riabbracciato e riaccolto in casa Ciuffo. Proprio lui, il cagnolino che si era smarrito ben tre anni fa e che da Viterbo, sull’Aurelia al km 102, tra Tarquinia e Montalto di Castro, aveva fatto perdere le proprie tracce. Tre anni di speranza, di volantini e messaggi sparsi ovunque, poi la bellissima sorpresa di qualche giorno fa e quella macchina della solidarietà che si è fermata perché Ciuffo è tornato dai suoi padroni.

Cane smarrito sull’Aurelia, dopo 3 anni ritorna a casa

Miracolo di Natale, non sulla 34esima strada, ma nel Lazio, a Viterbo perché dopo ben tre anni Ciuffo è tornato a casa dai suoi padroni e con loro ha potuto festeggiare un Santo Stefano, che ha avuto sicuramente un ‘sapore’ diverso.

“Ciuffo è tornato a casa – racconta Giuliana sui social. Lui è arrivato in Francia, è stato raccolto sull’Aurelia da una coppia. Dopo tre anni e tre mesi si è smarrito di nuovo. E’ stato preso e portato in un canile francese, loro hanno letto il microchip e avendo visto il volantino postato da noi, ci hanno contattato subito su Facebook. Volevo ringraziare tutti voi per l’immensa solidarietà”. E poi il video di Ciuffo, che non riesce a contenere la sua gioia. Come tutto il resto della famiglia. Una favola di Natale e un lieto fine che fa bene al cuore.