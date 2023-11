Febbre Dengue a Roma, oltre 30 casi registrati

La Dengue, una malattia tropicale trasmessa dalle zanzare, ha fatto registrare un nuovo focolaio a Roma. I casi segnalati sono 32 nella Capitale e dintorni, con altri due nella provincia di Latina, contribuendo alla metà dei casi totali a livello nazionale, che ammontano a 72. Il primo caso riguarda una donna residente nel Municipio I di Roma, la stessa per cui sono state chiuse le scuole in Abruzzo come precauzione. La zona in cui la donna risiede ha già subito un intervento di disinfestazione.

I casi di Febbre Dengue a Roma

Un secondo paziente, anch’esso residente nel Municipio I, è stato ricoverato questa mattina presso l’Istituto Spallanzani con la stessa diagnosi. Entrambi presentano sintomi come febbre prolungata, cefalea, problemi intestinali, dolori articolari e rash cutaneo, che possono essere confusi con quelli di una comune influenza. Emanuele Nicastri, responsabile Malattie infettive ad alta intensità di cura dello Spallanzani, sul Corriere della Sera spiega che “la malattia non è semplice da distinguere dai sintomi influenzali”. Per facilitare la diagnosi, è stata attivata una rete per somministrare test diagnostici rapidi e indirizzare i pazienti all’Inmi senza necessità di prescrizione medica. Non esiste una cura specifica per il Dengue, ma si consiglia l’assunzione moderata di paracetamolo e di evitare gli antinfiammatori che potrebbero peggiorare la situazione clinica.

Come prevenire il contagio della Febbre Dengue durante questo autunno e inverno?

La speranza ora è che con l’arrivo del freddo, le zanzare responsabili della trasmissione della malattia scompaiano, riducendo il rischio di ulteriori contagi. Per prevenire la Dengue è importante adottare misure per ridurre la presenza di zanzare, come:

Evitare di lasciare acqua stagnante in casa e in giardino.

Indossare abiti che coprano le braccia e le gambe, soprattutto nelle ore diurne.

Utilizzare repellenti contro le zanzare.

In caso di sintomi sospetti, è importante rivolgersi al medico il prima possibile.