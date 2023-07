Federico Fontana torna a casa, festa a San Lorenzo: il ragazzo si è risvegliato dal coma dopo un incidente stradale

Federico Fontana, dopo il miracoloso risveglio dal coma, ritorna a casa dai suoi cari. Una caldissima festa ad accoglierlo, organizzata nel quartiere di San Lorenzo dove abita. Il giovane finì in coma alla Vigilia di Natale 2022, dopo che ebbe un gravoso incidente stradale nel quartiere Nomentano. Di quel sinistro non si è mai trovato il responsabile, fuggito senza prestare soccorso al ragazzo la notte dell’incidente.

Federico Fontana ritorna a casa dopo il coma

Per la mamma, Ileana Curti, sono stati sette mesi molto complicati. Da una parte la vita di un figlio appesa a un filo, dall’altra il tentativo di rintracciare il responsabile di quel disastroso incidente o far parlare qualche testimone del fatto. Oggi però è il momento di abbracciare Federico, che subito è stato immortalato in foto con la mamma Ileana Curti fuori dall’ospedale.

La festa nel quartiere di San Lorenzo a Roma

Tanti i sorrisi per Federico in queste ore, con il gli amici e la famiglia che lo hanno abbracciato all’interno di piazza Immacolata. Nello storico centro del quartiere di San Lorenzo, tutta la comunità cittadina ha voluto riabbracciare il figlio di Ileana. Sarà proprio questo momento, per mamma e figlio, l’occasione di lasciarsi gli scorsi mesi alle spalle. Un passato difficile per ovvi motivi, ma che oggi deve far partire un motore per andare avanti: il ritorno di Federico nella quotidianità dei suoi cari.

L’incidente e il coma di Federico Fontana

Era la notte tra il 23 e il 24 dicembre 2022, con Federico Fontana che probabilmente stava tornando a casa e già pensava al Natale. Imboccata via Bari, alle 4 del mattino la sua automobile viene colpita da un veicolo. In prossimità alla rotonda di via Salerno, nel quartiere Nomentano di Roma, dopo lo scontro il giovane ragazzo rimane, in fin di vita, bloccato tra le lamiere della sua auto. A soccorrerlo una persona che viaggiava su quella strada a quell’ora. Del responsabile, invece, neanche l’ombra: fuggito subito dopo aver visto quale terribile situazione aveva creato.