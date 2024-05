“Fedez portato d’urgenza in Ospedale”: come sta il rapper e cosa sappiamo

Fedez starebbe nuovamente male con lo stomaco e sarebbe ricoverato in ospedale: l’indiscrezione di Fabrizio Corona.

Nuovi guai di salute per Fedez. Almeno questa è l’indiscrezione di Fabrizio Corona, che in queste ore avrebbe provato a indagare sull’assenza del cantante all’esordio “Da vicino nessuno è normale”. Il rapper era previsto come ospite nel nuovo programma di Alessandro Cattelan, ma la sua partecipazione sarebbe venuta meno per dei motivi ancora non chiariti. Da qui l’indiscrezione sui problemi di salute.

I presunti problemi di salute per Fedez: il parere di Fabrizio Corona

Secondo Fabrizio Corona, che ha parlato attraverso Dillinger News, i problemi di salute per Fedez sarebbero gravi. Il cantante sarebbe ricoverato in ospedale, probabilmente per nuovi problemi allo stomaco conseguiti all’operazione del tumore al pancreas. Il “re dei paparazzi” parlerebbe per voci di prima mano, considerato come lo stesso rapper parlava apertamente del suo problema di salute con lui.

Che problemi allo stomaco avrebbe il cantante.

Fedez sarebbe ricoverato oggi in ospedale, in quella che sembra l’ennesima emorragia interna nella zona dello stomaco. Da quando fu operato di tumore al pancreas, l’artista fu vittima già da una precedente operazione chirurgica per lo stesso problema: un intervento che nei fatti gli salvò la vita, come lo stesso cantante aveva più volte spiegato sui social network e ringraziando i medici che lo avevano preso in cura.

La situazione potrebbe essere gravosa, come spiegò in passato anche il professor Massimo Falconi: il medico operò Fedez con il cancro al pancreas, evidenziando come l’artista andasse incontro a una fragilità dello stomaco per il resto della sua vita come conseguenza dell’intervento. Tra i problemi la secrezione acida gastrica, che creerebbe ulcere e procurerebbe le presunte emorragie di cui già il cantante ha sofferto in passato. Una situazione che sarebbe legata all’abuso di farmaci, ma anche ai periodi di stress: quadri che oggi vedrebbero una veridicità per l’attualità in cui è coinvolto il cantante.

Il ricovero del cantante, in queste ore, è stato confermato dallo staff dell’artista.