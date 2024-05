Fedez, spunta il presunto video dell’aggressione a Iovino

Pubblicato il video della presunta aggressione al personal trainer Cristiano Iovino: nel filmato si vedrebbe anche Fedez.

Starebbe circolando in rete il presunto video legato al pestaggio con protagonista Fedez. Secondo l’indiscrezione, il filmato riprenderebbe pochi secondi legati all’aggressione di Cristiano Iovino, ovvero il famoso personal trainer dei vip. Nel video, che non si vede chiaramente e riprende la scena del pestaggio da lontano, sembrerebbe che il rapper italiano abbia aggredito l’allenatore in compagnia di alcuni ultras del Milan e il proprio bodyguard personale.

Il presunto video dell’aggressione a Iovino con Fedez

Il video è stato pubblicato dal Corriere della Sera, che ha fatto circolare il media anche sul canale di Instagram. Al momento dell’aggressione a Iovino, siamo in piena notte e tutto è buio: della presunta aggressione si vedono solo delle sagome, cui s’ipotizza dietro potrebbero esserci Fedez e le altre persone che si trovavano nel VAN con lui. Seguendo il video, il cantante italiano sarebbe il primo a scendere dall’automobile: nelle immagini è ripreso come una persona molto esile, soprattutto in confronto agli altri aggressori.

I momenti del pestaggio a Iovino

Nel presunto video, il soggetto più esile si avvicinerebbe a Iovino e proverebbe a sferrare due pugni allo sportivo, mancandolo in entrambi. Personal trainer che sarebbe stato immediatamente raggiunto dagli altri presunti compagni di Fedez, ovvero degli ultras del Milan e la sua guardia del corpo, CR. Qui inizierebbe un violento pestaggio ai danni dello sportivo, che viene raggiunto da una pioggia calci e pugni.

La vittima prova a reagire

Nonostante la violenza dei colpi che lo raggiungono, Iovino sembrerebbe provare a reagire. Lo sportivo tenta una timida reazione, dovendo però arrendersi alla superiorità numerica di chi lo ha aggredito. Un video che dovrà essere confermato dalle forze dell’ordine, ma che almeno momentaneamente sembrerebbe confermare alcune dinamiche legate alla denuncia dello stesso sportivo. Si attendono ulteriori indagini per fare piena luce sulla vicenda.