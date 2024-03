Femminicidio a Roma, marito uccide la moglie davanti alla figlia di 5 anni: la vittima è Xiumei Li

Episodio di femminicidio a Roma. Al Quadraro, il marito uccide la 37enne Xiumei Li davanti agli occhi della figlia di 5 anni.

Tragedia all’interno di Roma, dove si è palesato un nuovo episodio di femminicidio. La vicenda è avvenuta nel quartiere Quadraro, quando una donna cinese è stata uccisa dal proprio marito. Tutta la vicenda ha preso pieghe ancora più tragica, quando l’uomo ha deciso di ammazzare la moglie davanti gli occhi della figlia, una bambina asiatica di 5 anni. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine, che stanno indagando sulla vicenda.

Episodio di femminicidio a Roma: la vicenda

Tutto si svolge nel quartiere Quadraro, dove la signora Xiumei Li viveva con il proprio marito e la propria bimba. Da poche settimane aveva trovato un lavoro come massaggiatrice, che aveva procurato duri problemi nella relazione con l’uomo, il signor YY. Al culmine dell’ennesima lite, per gelosia, il marito avrebbe estratto un coltello da cucina e aver trafitto la propria moglie. La coltellata, risultata fatale, sarebbe stata inferta alla zona del costato, appena sotto il petto.

La reazione della bambina davanti all’omicidio

A rendere più inquietante questo fatto di cronaca nera, oltre il singolo episodio di femminicidio, è come tutto ciò sia avvenuto sotto gli occhi di una bambina. La vittima, di 37 anni, aveva avuto la figlia con il proprio marito, di pochi anni più piccolo di lei. La piccola, vedendo la mamma in difficoltà, avrebbe allertato subito i vicini di casa, che abitavano nello stabile di via Livilla dov’è avvenuto l’omicidio.

L’arresto dell’uomo all’omicidio del Quadraro

Gli agenti delle forze dell’ordine non hanno impiegato molto a fermare il marito. L’uomo, in procinto di scappare probabilmente presso un altro paese con il proprio passaporto addosso, aveva fatto ritorno nella casa dell’omicidio in forte stato confusionale. Come provato dalle prime indagini, i coniugi non erano nuovi a liti violente, con un episodio condito da urla avvenuto solo 10 giorni prima. YY, non sapendo parlare italiano e inglese, ancora non ha saputo rispondere alle domande degli inquirenti.