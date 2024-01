Femminicidio Sant’Oreste, resta in carcere l’uomo sospettato di aver ucciso la moglie

Resta in carcere l’uomo fermato lo scorso 2 gennaio 2024 con l’accusa di aver ucciso la moglie nel comune di Sant’Oreste, in provincia di Roma. Il gip di Tivoli ha accolto la richiesta di custodia in carcere presentata dalla Procura.

Nell’udienza di convalida il pastore 73enne si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere. La sera dell’1 gennaio Rosa D’Ascenzo era arrivata senza vita in ospedale, portata in auto dal marito che aveva raccontato di una caduta accidentale sulle scale di casa dovuta a un malore.

La ricostruzione dell’accaduto: cosa è successo a Sant’Oreste

Sono in corso indagini da parte dei carabinieri sulla morte di una donna di 71 anni portata lo scorso 1° gennaio 2024 alle ore 20 circa in ospedale a Civita Castellana dal marito. L’uomo avrebbe riferito che la moglie era caduta dalle scale nella loro abitazione in una zona rurale di Sant’Oreste, comune della provincia di Roma.

I medici, constatato il decesso dell’anziana, hanno fatto partire una segnalazione ai militari di Civita Castellana che hanno poi avvisato i carabinieri di Rignano Flaminio e ai colleghi della compagnia di Bracciano che indagano sul caso. La posizione dell’uomo, che è stato inizialmente portato in caserma, è al vaglio dell’autorità giudiziaria di Tivoli. Non è escluso, infatti, che si tratti di una morte violenta. Nella casa dell’uomo sono stati trovati alcuni oggetti sporchi di sangue. Al momento l’ipotesi è quella dell’omicidio.

L’ipotesi avanzata dalla procura di Tivoli è che l’incidente sia stato simulato e la donna sia stata uccisa tramite una padella o un oggetto simile in cucina, tuttavia manca ancora l’ufficilità sull’arma. E’ attesa per domani, 5 gennaio, la convalida della misura a carico dell’uomo, a seguire l’esito dell’interrogatorio a cui sarà sottoposto in giornata.