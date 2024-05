Fenicotteri rosa a Ventotene: gli uccelli fanno tappa al porto durante le migrazioni

Dall’Africa fino all’isola, sono stati avvistati diversi esemplari.

Degli ospiti “esotici” sono comparsi a Ventotene negli ultimi giorni, colorando il porto con il loro piumaggio. L’isola è diventata recentemente approdo di una colonia di fenicotteri che hanno attirato l’attenzione di curiosi e di abitanti estasiati dalla bellezza di queste creature. Gli uccelli sembrano che siano di passaggio a Ventotene dopo un breve “pit stop” dall’Africa.

Museo della migrazione: “Non infastidite i fenicotteri”

Dall’Africa ai siti di nidificazione, Ventotene ha accolto decine di specie di uccelli migratori tra le sue sponde. Il porto, in particolare, ha visto comparire circa sei fenicotteri rosa, identificati anche grazie al “Museo della migrazione e Osservatorio ornitologico di Ventotene”.

Secondo gli esperti, che hanno consigliato la cittadinanza, è importante non infastidire gli animali per nessun motivo. “Hanno sicuramente bisogno di riposarsi e stanno aspettando che il tempo migliori per riprendere il viaggio. Avvicinarsi vorrebbe dire farli alzare in volo e farli stancare ulteriormente, rischiando di compromettere la ripresa della migrazione”.

Tra gli avvertimenti del centro, poi, c’è quello di osservare con cautela i fenicotteri. Se gli animali dovessero rimanere con le gambe piegate, per esempio, potrebbe non essere un segnale rassicurante. “Fate foto solo da lontano. Avvisateci immediatamente qualora vediate che anche solo uno di loro rimane appollaiato, con le zampe piegate. Noi li stiamo monitorando e siamo pronti a intervenire qualora ce ne fosse bisogno, ma speriamo davvero che non sia necessario!”, hanno scritto sulla loro pagina Facebook, suggerendo di contattarli nel caso in cui i fenicotteri avessero difficoltà.