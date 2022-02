Ferito e in fin di vita nel giardino condominiale, sotto al braccio aveva un proiettile conficcato

Roma. Lo hanno intravisto ferito e in fin di vita all’interno di un giardino condominiale in località Montesacro, poi hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Quando è arrivato in ospedale, gli hanno prestato le cure necessarie e poi sottoposto a check-up generale. Nulla di straordinario, finché gli operatori sanitari non hanno trovato, sotto l’ascella dell’uomo, una pallottola all’interno. M.P.G., 38 anni, di origine romena, è ora ricoverato in condizioni gravi al policlinico Umberto I, con un mistero che si infittisce sul perché si trovava in quel posto e con quel proiettile sotto al braccio. La presenza di un ferito in via Gaetano Licopoli 85 è stata ieri segnalata al 112.

Ipotesi di un furto andato a male, a Roma

Quando i militari sono intervenuti sul posto, lo hanno trovato in fin di vita, e l’unica cosa che riusciva a proferire era il fatto di essere caduto dal terzo piano di un palazzo. Così, da un fatto si passa da un’ipotesi di furto. L’ipotesi è, al momento, quella secondo cui qualcuno potrebbe aver sparato all’uomo mentre stava tentano un furto in una abitazione. Oppure che il ladro si stesse arrampicando per rubare in un appartamento e che il proiettile possa essere il souvenir di un altro furto precedente. Insomma, le cose sembrano andare verso queste due direzioni, al momento gli inquirenti stanno passando in rassegna le immagini delle telecamere di sicurezza.