Festa clandestina nello scalo abbandonato, 20enne cade in acqua e svanisce nel nulla: ricerche in corso

Ragazzo 20enne extracomunitario cade in acqua durante un rave party: proseguono le ricerche della Polizia di Stato a Trieste

Finisce in tragedia un rave party, dove un ragazzo migrante di vent’anni sarebbe sparito in acqua. Protagonisti della vicenda una comunità di nordafricani irregolari, che da qualche tempo occupava abusivamente un vecchio molo. Ieri notte avrebbero iniziato l’ennesima festa clandestina, a base di droga e alcol: il giovane, probabilmente stordito dalle sostanze, sarebbe caduto in mare e non sarebbe più risalito. Le ricerche del ragazzo proseguono.

Le ricerche del giovane caduto in acqua

Come spiega La Repubblica, la vicenda si è svolta nel Porto Vecchio di Trieste, dove da tempo una comunità di extracomunitari aveva occupato gli spazi. In quello che viene definito un rave party a base di sostanze stupefacenti, un ragazzo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe precipitato nelle acque in tempesta del mare. A chiamare gli aiuti, una ragazza coetanea e anche lei proveniente dal Marocco: la giovane ha chiamato la prima pattuglia della Polizia di Stato vista nella zona, attivando da quel momento le operazioni di soccorso.

Gli aggiornamenti sulla vicenda

I soccorsi hanno cercato per tutta la notte il ragazzo, in ricerche che però si sono rivelate molto complesse fin dal primo momento. Il primo ostacolo si è rivelato il meteo, considerato come su Trieste si è abbattuto un violento temporale nelle scorse ore: tra le condizioni meteorologiche avverse e il mare in tempesta, le ricerche del giovane sono state fortemente rallentate per l’impossibilità di utilizzare tecniche o mezzi specifici.

A complicare la situazione, anche l’affidabilità della fonte che denuncia la scomparsa. La stessa ragazza marocchina è stata trovata sotto effetto di sostanze, costringendo i poliziotti a farla trasferire in ospedale per ulteriori controlli. Il giovane 20enne, su cui c’è forte pessimismo per la sorte, faceva parte di una comunità già nota alle forze dell’ordine: gli irregolari da tempo organizzavano rave nell’area, consumando regolarmente droghe e alcol.