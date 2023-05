Festa coi cinghiali in giardino a Trevignano: mangiano tartine e frutta, poi vanno via senza aggredire nessuno

Credevano di essere stati invitati al compleanno di una persona, alcuni cinghiali che si sono introdotti in una festa in giardino nel comune di Trevignano Romano. Senza troppo problemi, un gruppo di questi animali si sarebbero introdotti all’interno del banchetto tra lo spavento delle persone presenti. Qui, pur non caricando le persone, hanno pensato di fiondarsi sul ricco banchetto fatto dal catering: si sono infatti mangiati tutte le tartine, le pizzette, i rustici e la frutta fresca disposta sul tavolo.

La festa coi cinghiali a Trevignano

L’episodio è la fotografia di un cinghiale sempre più umanizzato, che senza paura si avvicina agli umani e soprattutto alle zone abitate della città. Dopo gli avvistamenti nella zona di Roma, l’ultimo avvistamento in un Comune della sua provincia. Gli animali non si sono fatti problemi ad avvicinarsi a un gruppo di uomini che stavano festeggiando, interessandosi alle delizie che quella festicciola in giardino stava offrendo per i propri commensali. Ma come dice un detto, “aggiungi un posto a tavola che c’è un amico in più”. Amici a quattro zampe che hanno mostrato di gradire il mangiare, tanto da finirle e poi andare via verso le foreste locali.

La scena che ha stupito le persone presenti

La scena ha interdetto i presenti, divisi tra lo stupore e la paura. Perché un po’ di fifa è naturale avercela in questi casi, specie dopo la notizia di vari cinghiali che hanno attaccato un cameraman di La7 a Roma. Stupore, perché hanno visto l’intelligenza di questi animali. Gli stessi che giravano con disinvoltura il tavolo imbandito, arrivando a scegliersi quelle pietanze più buone e gustose preparate dal proprietario di casa e soprattutto dal catering che ha rifornito di mangiare la casa. Più che animali, particolari ospiti che hanno assaggiato tutto e mostrato di gradire tutte quelle “nuove cose” che assaggiavano.