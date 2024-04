Festa della Liberazione, Roma blindata: le iniziative in vista delle manifestazioni

Le iniziative programmate per il 25 aprile, festa della Liberazione, a Roma sono tante. Proprio per garantire la sicurezza dei partecipanti alle manifestazioni organizzate è stato studiato un piano straordinario per la sicurezza nel quale particolare attenzione è stata riservata a Porta San Paolo e alle aree circostanti.

Il piano per la sicurezza

Un programma che nasce dalla collaborazione del Comitato provinciale per la sicurezza e la Questura che ha preso il via già dalle prime ore di oggi, in occasione della deposizione di una corona di fiori, da parte della Comunità ebraica, proprio a Porta San Paolo, presso la lapide in ricordo dei partigiani ebrei.

L’attenzione sarà massima anche in vista dell’appuntamento tra studenti palestinesi e movimenti per il ’25 aprile antifascista e antisionista’. Le forze dell’ordine saranno schierate per controllare che le iniziative programmate possano svolgersi senza conseguenza alcuna per i partecipanti.

Programma per prevenire incidenti

Nonostante le misure, i timori restano tanti per eventuali azioni, soprattutto, di gruppi di estrema destra e le attività programmate sono volte a prevenire eventuali incidenti. Gli animi d’altro canto sono tesi, basti pensare a quanto successo nelle scorse ore a Tuscolano con scritte antisemite e bidoni dei rifiuti e automobili a fuoco. Per questo motivo sono in atto una serie di iniziative da parte delle forze dell’ordine: bidoni della Municipale a impedire la sosta nei pressi di Piramide, divieto di sosta di auto e moto nelle aree interessate dalle manifestazioni e continue bonifiche delle zone che saranno teatro degli eventi.

Prevista un’altra riunione in Questura anche oggi. Gli interventi finalizzati a garantire la buona riuscita degli eventi programmati sono frenetiche.